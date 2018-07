Medio Maratón de la CDMX con triunfos y derrotas

En punto de las 7:00 horas de este domingo, Horacio de la Vega, titular del Instituto del Deporte (INDEPORTE), dio el pitazo al inicio del Medio Maratón de la Ciudad de México Banorte 2018, en la que se dieron cita 25 mil competidores para recorrer 21 kilómetros.

Ciudad de México .- El Medio Maratón, el más grande del país y el tercero en América Latina, partió de la Fuente Bicentenario, en avenida Paseo de la Reforma frente a la Torre del Caballito, y la meta fue la Glorieta del Ángel de la Independencia, de esta forma se demuestra de nueva cuenta que la Ciudad de México es la Capital del Deporte.

El recorrido de los miles de participantes con camisetas naranjas fue por Paseo de la Reforma, al Poniente, para tomar Monte Atos, Segunda Sección de Chapultepec, Primera Sección de Chapultepec, Reforma al Oriente, hasta la meta ubicada en la Glorieta del Ángel de la Independencia, a la altura de Varsovia.

Los finalistas de las ramas varonil y femenil fueron los siguientes:

Rama Varonil

Primer Lugar: Julius Kibet, de Kenia (con un tiempo de 1:05:36)

Segundo Lugar: Emmanuel Chamer, de Kenia (con un tiempo de 1:05:36)

Tercer Lugar: Simon Kariuki, de Kenia (con un tiempo de 1:07:28)

Rama Femenil

Primer Lugar: Grace Wambui, de Kenia (con un tiempo de 1:15:49)

Segundo Lugar: Firegenet Mendefiro, de Etiopía (con un tiempo de 1:16:13)

Tercer Lugar: Scola Jepkemoi, de Kenia (con un tiempo de 1:17:18)

Los infortunios

Durante el evento deportivo la Secretaría de Seguridad Pública, así como el Comité Organizador, reportaron el fallecimiento de dos personas, por causas naturales, según informes oficiales.

El Comité Organizador del Medio Maratón Banorte 2018 señaló que lamentaba profundamente el fallecimiento del corredor Lázaro Gómez Humberto con número de participante 23835 de 59 años de edad, luego que durante el desarrollo de la competencia sufrió un paro cardiovascular.

“El corredor fue auxiliado a la altura de la Glorieta de la Diana Cazadora en el kilómetro 20.5 por los paramédicos del ERUM a bordo de la ambulancia MX042G2 y llevado al Hospital Rubén Leñero donde falleció”, establece un comunicado.

De igual forma, ofrece su más sentido pésame a la familia del corredor David Mauricio Villavicencio Santiago de 62 años de edad, quien no se encontraba inscrito de manera oficial en el Medio Maratón; no obstante, de la misma forma fue socorrido luego de sufrir un infarto y conducido a la Cruz Roja de Polanco donde falleció.

“El Comité Organizador y distintas dependencias de gobierno de la CDMX ya estuvieron en contacto con los familiares de los occisos con la finalidad de mostrarles sus condolencias y asistirlos en el proceso funerario”, finalizó.