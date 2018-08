Las redes de wifi o internet públicas suelen ser una característica cada vez más común del sector servicios, pero el conectarse a redes se compromete seriamente la información personal de los usuarios.

Ciudad de México.- En marzo de 2017, el gobierno de la Ciudad de México anunció que habría internet gratuito en la Línea 7 del Sistema de Transporte colectivo (STC) Metro, el cual es utilizado por cinco millones de usuarios diariamente.

Recientemente, según información de Publimetro, se han presentado más de 100 denuncias ciudadanas por robo de información a través del wifi gratis, tales como datos bancarios y de identidad.

“Algunos de los delitos, incluso, retiran dinero directamente de las cuentas de los usuarios de la red usando las aplicaciones de bancos instaladas en sus dispositivos”, declaró el diario.

“Me llegaron dos cargos a mi tarjeta de al menos 20 mil pesos que, por supuesto, yo no hice. Reclamé al banco inmediatamente; sin embargo, el asesor me dijo que posiblemente se trató de una fuga de datos personales o un virus que obtuve cuando me conecté a la red de WiFi del Metro”, sostuvo durante una entrevista Miriam Sánchez, una de las personas afectadas entrevistadas por Publimetro, quién se conectó a la red para navegar por sus “redes sociales”.

El medio señala que la empresa BKO Security, que es encargada de la administración de la información que se conecta a dicha red, no ha emitido pronunciamiento al respecto, pero sus términos y condiciones señalan que al aceptarlos, “la empresa puede utilizar, tratar, recolectar, procesar, almacenar información, incluidos los envíos por correo electrónico y telefonía celular de cada usuario”.

En tanto, AT&T, empresa encargada del despliegue tecnológico y mantenimiento para la red, negó tener acceso a la información de los usuarios y tampoco se encuentra a cargo de la gestión, almacenaje ni seguridad de los datos de quienes se conectan a la red.

Por lo anterior, es importante recordar a los usuarios de este tipo de redes públicas, que cuiden mucho la información que poseen en sus celulares, pues como se ha visto en contadas ocasiones, los robos de información están a la orden del día.