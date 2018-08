Alistan simulacro de sismo en la cdmx para el 19 de septiembre

Protección Civil anunció que el próximo 19 de septiembre se realizará un simulacro de sismo en cdmx a la 1:14pm, hora local.

México.- Después de que la Ciudad de México (CDMX) fuera víctima de un fuerte sismo que causó gran devastación el 19 de septiembre de 1985, y un escenario similar se repitiera 34 años después en la misma fecha, la Secretaría de Protección Civil informó la realización de un macrosimulacro que se realizará en punto de las 13:14hrs., local, en alusión al terremoto registrado en 2017.

La hipótesis del simulacro se apega al sismo de magnitud 7.2 con epicentro en Acatlán de Osocio, Puebla, a 189 kilómetros de la capital mexicana y se realizarán prácticas de repliegue en zonas de menor riesgo en diversos inmuebles.

Te podría interesar: Como ayudar a una persona con discapacidad en caso de sismo

¿Qué hacer en caso de sismo?

Protección Civil aconseja tomar en cuenta lo siguiente como método de preparación.

Elaborar un plan de emergencia en tu trabajo, escuela o casa, esto con el fin de poder identificar las zonas de seguridad, rutas de evacuación y salidas de emergencia.

Sujeta de forma adecuada libreros, cuadros, repisas etc. Esto servirá para evitar que con facilidad se puedan caer.

Dentro de tu escuela, trabajo o casa localiza los lugares más seguros y la ubicación de extintores, hidrantes, botiquines, interruptores de corriente, así como llaves de agua y gas.

Identifica los servicios de emergencia más cercanos y elabora un directorio que siempre tengas a la mano.

Recopila todos los documentos personales de tu familia en una bolsa de plástico y procura tenerlos en un lugar accesible, así como una lámpara de mano, un radio de baterías, un cambio de ropa, agua y un botiquín.

Fija un punto de reunión para la familia.

Realiza simulacros.

Ya durante el evento como tal, sea un sismo, temblor o terremoto y aunque a veces puede ser que las personas queden bloqueadas mentalmente es necesario seguir estas instrucciones

No corras, no grites, no empujes.

Sigue las instrucciones del personal responsable ante la emergencia.

Apaga cigarros o cualquier objeto que pueda causar un incendio.

Procura estar alejado de balcones, ventanas, lámparas, canceles etc. Y de lugares donde se pueda desprender algún objeto.

No uses elevadores ni escaleras.

En caso necesario protégete en el marco de una puerta, junto a una columna o debajo de un escritorio.

Si te encuentras en el exterior, dirígete a las zonas de seguridad preestablecidas.

Aléjate de ventanas, cables de luz y alta tensión.

Si te encuentras manejando, maneja serenamente y estaciónate en un lugar fuera de peligro (nunca debajo de puentes, pasos a desnivel o cables de alta tensión).