Estos serán los cambios que hará Claudia Sheinbaum durante su mandato

Este miércoles 5 de diciembre, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, indicó que hará varios cambios durante su gobierno, pues contempla la erradicación del cuerpo de granaderos y la no tolerancia a la corrupción.

Ciudad de México .- Tras haber tomado protesta en el primer Congreso de la Ciudad de México, la primera mujer electa para dicho cargo, dio a conocer varios cambio que efectuarán durante su mandato, así como la continuación e incremento de apoyos sociales y mejoras en temas de movilidad, transporte, hasta la “optima” reconstrucción de edificios dañados por el sismo del 19 de septiembre.

En su primer discurso dio una gran prioridad en su discurso a la capital como escenario de la represión estudiantil de 1968, por lo que indicó que para que no sucediera lo mismo “he pedido al Secretario de Seguridad Pública, Jesús Orta, la desaparición definitiva del cuerpo de granaderos. La policía está para cuidar al pueblo, no se requieren cuerpos para reprimirlo”.

Denunció además que en la pasada administración capitalina hubo espionaje, represión, corrupción y manipulación.

“Vivimos un Gobierno que utilizó el espionaje político y la represión, que privilegió la corrupción y se olvidó de los derechos humanos y la democracia. Nunca más permitiremos la persecución. Se termina los abusos: nunca más la represión contra jóvenes y trabajadores, nunca más el uso de los programas sociales para comprar votos y conciencias”.

Anunció que se cancelan “por no haber estado en regla” los contratos recientes de concesión de los Centros de Transferencia Modal (Cetram) que, dijo, se construyeron para edificar centros comerciales y no para resolver los problemas del transporte público.

Sheinbaum Pardo reiteró la construcción de 300 centros comunitarios, llamados Pilares en los que se instalará una ciberescuela, además, ofrecerán apoyo económico a las mujeres para construir pequeñas empresas, así como actividades culturales y deportivas.

Respecto al desarrollo inmobiliario, subrayó que se suspenderán todas las construcciones que no respeten el uso de suelo y no habrá más licencias hasta que no se tenga listo el nuevo programa de desarrollo de la capital.

Abundó que los desarrolladores son indispensables, sin embargo, tienen que considerar el desarrollo sustentable y el de vivienda popular que deje de encarecer el suelo de la Ciudad de México.

En este mismo sentido, la jefa de gobierno capitalina afirmó que se establecerán módulos itinerantes para atender a los afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017, a quienes se les destinarán cinco mil millones de pesos.

También, continuó, la Procuraduría de la ciudad tendrá reuniones con los padres de familia del Colegio Rebsamen para hacer justicia frente a los hechos de corrupción que provocaron la pérdida de vidas por el sismo.

Destacó que en la capital del país se respetarán los derechos adquiridos de manera previa, por ejemplo, la interrupción legal del embarazo y se creará una red de abogadas presentes en los Ministerios Públicos para apoyar a las víctimas de violencia sexual y a sus familiares.

Precisó que se invertirán cada año mil millones de pesos en las zonas naturales protegidas, ello, representa cinco veces más el presupuesto de la anterior administración y servirá para atender el territorio de campo y bosques, que representa 50 por ciento de territorio de la capital que es suelo de conservación.

Del transporte público, afirmó que se integrarán todos los sistemas con tarjetas de prepago, además, se invertirá en el mantenimiento del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y en la compra de 800 nuevos camiones y mil trolebuses.

En cuanto al transporte concesionado, dijo que se instalará en cada unidad un GPS para garantizar la seguridad, además de incidir en la modernización de las unidades.

Afirmó que se ampliará la Línea 5 del Metrobús; se ampliará la Línea 3 del mismo sistema y se estudia la construcción de tres líneas nuevas; en cuanto al Cablebús, explicó que se trata de un nuevo sistema de movilidad que se instalará en las zonas altas como Cuautepec, la Sierra de Santa Catarina y en la Picacho Ajusco; su construcción tardará 18 meses y por ello es importante que inicie su licitación lo antes posible.

Puntualizó que el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México fortalecerá labores de seguridad, y en 2019 se sustituirán mil 200 cámaras que no están en la actualidad en operación, ello aunado a mejorar conectividad así como el aumento paulatino de las mismas.