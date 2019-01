CDMX, Edomex e Hidalgo buscan mejorar calidad de vida de los mexicanos 

Los Gobiernos de la Ciudad de México, Estado de México e Hidalgo firmaron un acuerdo para presentar una iniciativa de Ley de Desarrollo Metropolitano para el Valle de México, con la finalidad de contar con una normatividad que permita atender los desafíos y retos de esta zona del país.

Ciudad de México .- Durante la Primera Sesión Extraordinaria del Consejo de Desarrollo Metropolitano del Valle de México, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que el objetivo fundamental del documento signado es mejorar la calidad de vida y atender los problemas a los que se enfrentan diariamente cerca de 22 millones de mexicanas y mexicanos en las tres entidades.

“Compartimos una diversidad enorme de problemas que si no reconocemos que son problemas que no tienen fronteras, aun cuando hay fronteras político-geográficas, no podemos estar en la condición de resolver la problemática de los habitantes de esta enorme Zona Metropolitana”, reiteró.

En el marco de la presentación de la Agenda Metropolitana del Valle de México, la mandataria capitalina explicó que la sinergia entre las administraciones locales y el Gobierno de México es necesaria para generar una visión a largo plazo, a fin de desarrollar mejores acciones y leyes que permitan atender la población de la ZMVM porque es el espacio donde se concentra el centro cultural, financiero, político de nuestro país.

Por su parte el Gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo Maza explicó, por su parte, que por primera vez los tres Ejecutivos estatales turnarán al Congreso federal, a través de las Legislaturas locales, un proyecto legislativo en esta materia.

Del Mazo Maza indicó que se propondrá crear el Instituto de Planeación y Gobernanza Metropolitana, así como organismos especializados para la prestación de servicios públicos, además de incorporar Asociaciones Público-Privadas para realizar proyectos de infraestructura y fortalecer la rendición de cuentas y los presupuestos participativos.

En tanto, el Gobernador de Estado de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, aseguró que las entidades firmantes tienen por prioridad una agenda estratégica, que sólo será posible poner en práctica, con una normatividad consensuada entre los poderes y los distintos órdenes de gobierno.

Aseguró que el Estado de Hidalgo está convencido que el desarrollo sin suma de esfuerzos y voluntades no existe. Por eso, hoy, dijo, construimos gobernanza, hacemos historia y transformamos a México.