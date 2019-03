Ante la violencia generalizada en contra de las mujeres que se vive en el país, legisladores de Morena proponen reformar el Código Penal para que el uso de gas lacrimógeno y tasers sean considerados como defensa personal.

Ante los altos índices de violencia que se viven en la Ciudad de México, el grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México propuso reformar el artículo 251 del Código Penal de la capital del país, con el objetivo de que la utilización de gas lacrimógeno e inmovilizadores electrónicos sean considerados como defensa personal.

Sobre esta iniciativa, el diputado Nazario Norberto detalló que han sido los casos de secuestro, asesinato y violencia en contra de las mujeres las que han propiciado que cada vez sean más las capitalinas que compran inmovilizadores eléctricos y envases de gas lacrimógeno o pimienta, e incluso en algunos casos navajas, a fin de que puedan defenderse en caso de una agresión.

“La iniciativa que en este presento tiene como objetivo principal que las mujeres que habitan y transitan en la Ciudad de México puedan portar y, en su caso, utilizar los envases de gas pimienta y los inmovilizadores eléctricos sin tener la preocupación de que están haciendo algo que va contra la ley”, expresó el diputado morenista.

“La violencia contra las mujeres ha crecido de manera exorbitante en esta ciudad. Secuestros, robos, violaciones, acoso sexual son los delitos que más se han propiciado en la capital en los últimos meses”, señaló el legislador, que también recordó que de acuerdo con los propios datos de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), entre enero y febrero se abrieron 48 carpetas de investigación por presuntos intentos de secuestro contra mujeres dentro del Metro y en los alrededores del sistema de transporte.

La modificación que se propone al artículo 251 del Código Pelnal de la Ciudad de México, que se refiere a la portación, fabricación e importación de objetos aptos para agredir, busca que no sean considerados objetos prohibidos “los rociadores, espolvoreadores, gasificadores y dosificadores de sustancias químicas que produzcan efectos pasajeros en el organismo humano”, siempre y cuando no los contenedores no sean mayores a 150 gramos.

En el caso de los inmovilizadores, como las pistolas taser, se propone que se agregue al código un texto en el que se señale que “tampoco se consideran objetos o instrumentos prohibidos las armas electrónicos que sólo produzcan efectos pasajeros en el organismo humano, siempre que su uso no provoque la pérdida del conocimiento ni ponga en riesgo la vida”.

La propuesta de la bancada de Morena fue enviada ya a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia para su análisis.