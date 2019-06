Estos son los grupos que participarán en la décima edición del Corona Capital

Después de que por más de una semana circularon carteles falsos del Corona Capital 2019, este 3 de junio se dio a conocer el listado completo de grupos que participaran en la décima edición del festival músical.

Ciudad de México.- Con los grupos neoyorquinos de Interpol y The Stroke como actos principales fue presentado el cartel oficial de la décima edición del festival musical Corona Capital, mismo que se realizará los días 16 y 17 de noviembre, en la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Otras de los actos confirmadas son Weezer, Billie Eilish, Keane, Two Door Cinema Club, Franz Ferdinand, Years & Years, Chet Faker, The Racounteurs, Travis, The B-52’s, Cat Power, The Voidz y Weezer!, el cartel completo de quienes se presentarán en la Ciudad de México lo puedes ver a continuación.

De igual forma se informó que habrá una preventa de tarjetahabientes Citibanamex el 5 y 6 de junio a través del sistema Ticketmaster, por lo que la venta al público en general comenzará el 7 de junio. Diversos medios reportan que los precios para el festivala son los siguientes:

GENERAL P/DÍA:

Fase 1 N/A

Fase 2-$1,599

Fase 3- $1,799

Fase 4- $2,099

ABONO GENERAL:

F1- $2198

F2- $2498

F3- $2798

F4- $3198

PLUS P/DÍA:

F1 N/A

F2 – $2599

F3 – $2999

F4 – $3299

ABONO PLUS:

F1- $3880

F2- $4100

F3 – $4500

F4 – $4900