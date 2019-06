López Obrador respalda a Sheinbaum tras críticas por inseguridad en CDMX

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, no está sola frente a unos “grandulones, abusivos y ventajosos”, y que tiene todo su apoyo así como el del pueblo de la capital del país.

Durante el acto de entrega de apoyos de Programas Integrales de Bienestar, dijo sentirse muy tranquilo en la ciudad, “porque tenemos una extraordinaria Jefa de Gobierno”, y seguido de esta afirmación organizó una porra para la mandataria capitalina, en la que todos los asistentes exclamaron: “¡no estás sola, no estás sola, no estás sola!”

En la explanada de la alcaldía Gustavo A. Madero, el jefe del Ejecutivo federal apuntó que “hay veces que la maltratan mucho unos grandulones ahí, abusivos, ventajosos, pero no está sola. Tiene el apoyo del Presidente de la República y del pueblo de la capital, de la Ciudad de México”.

Seguido de esta muestra de apoyo ante las críticas que Sheinbaum ha recibido por la crisis de inseguridad en la capital y el caso del secuestro y asesinato de un estudiante de la Universidad del Pedregal, también organizó una «consulta» para calificar el trabajo del alcalde Francisco Chíguil.

“¿Cómo se ha portado Chíguil? A ver, que levanten la mano los que digan, que piensen, que no se ha portado bien. Levanten la mano, no hace falta gritar, nada más levanten la mano. Bueno, a ver, levanten la mano los que piensen que sí está trabajando. Ya te la llevaste. Muy bien”, indicó el presidente López Obrador.

En este acto, aseguró que vienen más programas de apoyo al pueblo de México “porque no le vamos a fallar, ni le vamos a quedar a deber nada”, y destacó que en poco tiempo se ha hecho mucho, pero es más lo que falta.

Dio a conocer que alistan la implementación de un programa conjunto con el Gobierno de la Ciudad de México para que la administración federal entregue, de manera directa, a un comité integrado por padres de familia, alumnos y profesores, el apoyo económico necesario para la construcción, ampliación y mantenimiento de aulas y escuelas.

Enfatizó que por la transformación que está viviendo el país “nos respetan afuera, ya lo saben en otras naciones que se está llevando a cabo una transformación en México”, y más después de pasar “una situación difícil, porque de manera unilateral querían imponernos impuestos a las mercancías que se producen en México y que se venden en Estados Unidos”.

Afirmó que esa decisión iba a afectar al país “porque nosotros le vendemos más a Estados Unidos de lo que le compramos. Entonces sí iba a afectar mucho a las empresas, iba a provocar desempleo, sobre todo un mal ambiente, no iba a llegar la inversión a México, podíamos tener problemas de devaluación de nuestra moneda”.

Destacó que en esta negociación se mantuvo una buena relación con el gobierno de estadunidense “y sobre todo con el pueblo de Estados Unidos. No vamos a pelearnos, no vamos a la confrontación, ya saben ellos que nosotros buscamos siempre entendernos, porque nos conviene a los dos países, a las dos naciones y se logró que no entraran en vigor esos aranceles”.

Sostuvo que se ha fortalecido el peso mexicano, “es la moneda que más se ha fortalecido en los últimos días en el mundo».

Fuente: Notimex