Confirman retiro de monopatines y bicis de empresas y este año no operan

A partir de este 1 de agosto, la Secretaría de Seguridad Pública (SSC) y el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) iniciaron el retiro de más de dos mil bicicletas y monopatines de las empresas Mobike y Lime para enviarlas al corralón.

En conferencia de prensa el secretario de Movilidad, Andrés Lajous, confirmó que este jueves la policía y personal del Invea retiraron 105 bicicletas de Mobike y 121 monopatines eléctricos de Lime que fueron llevados a los depósitos de vehículos de la SSC.

Indicó que para poder recuperar sus unidades las empresas deberán pagar la multa correspondiente, pero debido a que ya no cuentan con los permisos para operar porque no pagaron la contraprestación al gobierno ya no podrán circular.

El funcionario dijo que estas empresas tendrán que retirar sus unidades o elementos de la SSC y del Invea lo harán.

Estas empresas no podrán operar este año, sino hasta que concursen en el mecanismo de asignación de permisos para bicicletas y patines del próximo periodo en 2020 y logren la autorización correspondiente que otorga la Secretaría de Movilidad.

Andrés Lajous detalló que Mobike debía pagar una contraprestación de seis millones 240 mil pesos y Lime de 12.6 millones de pesos, en cambio la empresa de bicicletas se amparo para no hacer el pago argumentando que había fallas en las líneas de captura de Secretaría de Movilidad (Semovi).

Ante ello, la dependencia otorgó a Mobike una prórroga de cinco días más, pero al no hacer el pago se solicitó retirar sus unidades de circulación, pero hizo caso omiso y por ello se inició el retiro por parte de la policía y del Invea.

El secretario de Movilidad pidió a los usuarios analizar la conveniencia de signar contratos de un año con estas empresas, pues no tienen permiso de operar y no pueden garantizar el seguro.

Recordó que con los recursos que la autoridad obtenga de la contraprestación a las empresas de micromovilidad se creará infraestructura para los ciclistas y usuarios de monopatines en la ciudad.

Fuente Notimex.