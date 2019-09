Google conmemora los 50 años del Metro de la CDMX

Las redes sociales se unieron a la celebración por los 50 años que el Metro de la Ciudad de México tiene dando servicio por lo que cientos de usuarios de este servicio compartieron fotografías o experiencias acontecidas en el mismo.

De igual forma la empresa informática Google dedicó su doodle, imagen que esconde el nombre de la empresa entre sus trazos, al Sistema de Transporte Colectivo Metro, que diariamente transporta a cinco millones de personas. En 1969 se realizó el primer viaje con un recorrido que fue hacia el este y el oeste desde Zaragoza hasta Chapultepec.

El doodle de la empresa, poseedora del buscador más usado en la red, recrea la forma de los vagones del Metro, caracterizados por el color naranjas de los mismos, de igual forma en la imagen se puede encontrar el número 50, en alusión a los años de servicio de dicho transporte, y los 12 colores de cada una de las estaciones que lo componen ( cuya longitud es de 226.49 km con 195 estaciones).

Happy 50th anniversary to the Mexico City Metro 🚇

On this day in 1969, the Sistema de Transporte Colectivo began running east & west from Zaragoza to Chapultepec. Today the Metro transports some 5 million passengers a day.#GoogleDoodle → https://t.co/IQV0B9U2dM pic.twitter.com/zRgJd3w19Z

— Google Doodles (@GoogleDoodles) September 4, 2019