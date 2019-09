Mantendrán acciones no represivas en marcha del 2 de octubre

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que se mantendrán las acciones preventivas y no represivas durante la marcha del próximo 2 de octubre, cuando se conmemorarán 51 años de la matanza estudiantil en Tlatelolco.

En entrevista, consideró que fue acertada la actuación de la policía durante la manifestación de ayer sábado, y dijo que no hay justificación para los destrozos que ocasionaron grupos que exigían la despenalización del aborto, pues en la Ciudad de México desde hace más de una década es legal la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas de gestación.

“Hubo una acción preventiva muy importante, de otra manera los daños habrían sido mucho mayores, como lo hemos dicho aquí, no hay acción represiva del gobierno, pero sí hacemos todo lo necesario para evitar daños a terceros”, añadió.

Explicó que desde un día antes de la marcha de grupos feministas, su gobierno tuvo un trabajo previo con dueños de establecimientos y comercios de la zona por los que transitó la marcha del Monumento a la Madre al Zócalo.

La actuación responsable del gobierno, sobre todo de las mujeres policías que acompañaron la marcha, evitó que hubiera más daños de los causados, entre los que destaca un conato de incendio en la entrada de la Cámara de Comercio y las rejas de la Catedral Metropolitana.

“Nosotros estamos por la acción pacífica, siempre habrá respeto a la libertad de expresión y de manifestación, y vamos a tomar todas las acciones preventivas que se requieran para evitar daños”, insistió la mandataria local.

Consideró que los causantes de los destrozos durante las marchas tienen actitudes conservadoras; finalmente no dañan al gobierno, dañan a la ciudadanía.

Sheinbaum Pardo indicó que para el próximo 2 de octubre su gobierno ya toma medidas y ha establecido diálogo con los organizadores, tanto del Comité de 1968, como con estudiantes que están organizando la manifestación.

Explicó que durante los actos para conmemorar a los estudiantes caídos en el Movimiento Estudiantil de 1968 habrá presencia policial para prevenir disturbios, se protegerá a los participantes y se evitará cualquier provocación.

“Es muy importante que no haya acción represiva contra los manifestantes, que siempre se puede generar si hay acciones mayores; no caer en provocaciones que pretenden generar mucha más violencia en la ciudad, y al mismo tiempo no ser permisivos”, sostuvo.

Reconoció que si bien la sociedad está indignada por los excesos en las marchas, su gobierno no actuará en forma represiva porque se generaría más violencia.

Hay que ser muy responsables en estos casos y, sobre todo, repito, estas acciones preventivas (…) de apertura al diálogo y de presencia policial que evite más violencia, más agresiones, que proteja a los manifestantes y al mismo tiempo evite acciones represivas, reiteró.

