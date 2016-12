Hábitos que te generan ansiedad: Alcohol y Tabaco los principales

Hay personas que tienden a ser ansiosas, a pesar de que se considera que esto es parte de su naturaleza hay ciertos hábitos cotidianos que generan ansiedad, desde fumar hasta abusar de las redes sociales

La ansiedad es un estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa excitación y una extrema inseguridad. Especialistas han señalado que muchas personas tienden ha considerar este estado como algo que no pueden controlar, sin embargo hay ciertos hábitos que generan ansiedad.

La ansiedad social o ansiedad interpersonal es aquella emoción que siente una persona en diversas situaciones sociales. Algunos de los síntomas más característicos de la ansiedad son: demasiada preocupación, inseguridad, malestar psicológico, temor a perder el control, palpitaciones, taquicardia, excesiva sudoración, temblor, molestias digestivas, dolor muscular, dolor de cabeza, evitación de situaciones o inquietud motora.

A pesar de que hay una gran cantidad de causas conocidas que provocan angustia y que no se pueden regular, existen situaciones en las que es posible disminuir el problema si se evitan ciertas prácticas que generan ansiedad.

Los síntomas de ansiedad pueden estar conectados con algunos otros padecimientos o trastornos, que van desde el estrés, hasta las fobias y enfermedades crónicas. Existen algunos hábitos que pueden convertirse en factores del trastorno de ansiedad. A continuación te presentamos los hábitos comunes que generan ansiedad:

Desperdiciar el tiempo.- Pasar mucho tiempo en las redes sociales puede ser muy perjudicial. Estudios demuestran que las personas que pasan mucho tiempo en las plataformas sociales son tres veces más propensos a sufrir de depresión.

Fumar.- Algunas personas consideran que fumar alivia la ansiedad. Sin embargo, los estudios demuestran que fumar cigarrillos está vinculado con un aumento de ansiedad. Esto probablemente es causado por los efectos que la nicotina tiene sobre el cuerpo.

No dormir.- El no dormir lo suficiente afecta a todas las personas, pero si se tiene el trastorno de ansiedad social, dormir pocas horas aumentara el problema. Estudios demuestran que cuando las personas que no duermen están preocupadas gran parte de día.

Sedentarismo.- Mientras que el ejercicio es saludable e importante por muchas razones, también es clave para frenar la ansiedad social. Existen estudios que revelan cómo el ejercicio puede aliviar los síntomas de la ansiedad, sin necesidad de medicarse.

Alcohol en exceso.- Muchos beben porque creen que será más fácil interactuar con la gente. El alcohol puede aumentar los niveles de ansiedad, ya que afecta los niveles de serotonina en el cerebro lo que genera mayor ansiedad y depresión.

Tomar café.- El café es una droga aditiva que induce altamente la ansiedad. El café hace que las personas estén más alertas pero también las hace ser más nerviosas.