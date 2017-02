Investigadores de la Universidad de Edimburgo descubrieron que los hijos mayores tienen puntuaciones de CI más altas que sus hermanos menores.

Los economistas de la Universidad de Edimburgo llegaron a la conclusión de que los hijos que nacieron primero consiguieron una puntuación superior a la de sus hermanos en pruebas de coeficiente intelectual, desde la edad de un año.

Según Men’s Health, Los investigadores dijeron que los hallazgos podrían deberse a que los hijos mayores reciben más estimulación mental y apoyo en el desarrollo de habilidades de pensamiento de parte de sus padres durante sus primeros años.

Los hallazgos, publicados en el Journal of Human Resources, podrían ayudar a explicar el llamado efecto del orden de nacimiento en el cual los hermanos mayores de una familia disfrutan de mejores salarios y más educación en la edad avanzada, según los investigadores.

El estudio, realizado en asociación con Analysis Group y la Universidad de Sydney, examinó los datos de la revista US Children of the National Longitudinal Survey of Youth recopilada por la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos.

Casi 5.000 niños fueron observados desde el pre-nacimiento hasta los 14 años de edad en su entorno familiar y las condiciones económicas y evaluados cada dos años en habilidades como la lectura y el vocabulario de imagen.

Los investigadores aplicaron métodos estadísticos a los datos económicos para analizar cómo el comportamiento de los padres, como fumar y beber durante el embarazo, estaba relacionado con el puntaje de la prueba de sus hijos.

Se encontró que las madres tomaron “riesgos más altos” durante el embarazo de sus hijos menores y los padres ofrecieron menos estimulación mental a los hermanos menores y participaron en menos actividades como lectura, artesanía y tocar instrumentos musicales, informa Huffington Post.

La Dra. Ana Nuevo-Chiquero, de la Facultad de Economía de la Universidad de Edimburgo, dijo: “Nuestros resultados sugieren que cambios amplios en el comportamiento de los padres son una explicación plausible de las diferencias observadas en los resultados del mercado laboral”.

En conclusión, no es que los hijos mayores hayan nacido con mentes más desarrolladas, sino que los padres, ya sea por tener mayor disposición de tiempo y mejor economía, les ofrecieron una estimulación de mayor calidad a la que le otorgaron a sus hijos menores.