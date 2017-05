Investigadores aseguran que la cerveza tiene un mayor efecto analgésico que el parecetamol/

Científicos del Reino Unido determinaron que tomar cerveza tiene un mayor efecto analgésico para los dolores de cabeza que el parecetamol.

Greenwich, Inglaterra .- A través de un artículo publicado en Journal of Pain, investigadores de la Universidad de Greenwich revelaron que al incrementarse la presencia de alcohol en la sangre a más de 0.08 por ciento, el equivalente a tomar un litro de cerveza, le proporciona al cuerpo humano un ligero incremento “del umbral del dolor” y una “reducción entre moderada a mayor de los índices de intensidad del sufrimiento”.

Los resultados se lograron después de analizar a más de 400 consumidores regulares de esta bebida, que padecen dolor de cabeza crónico, aun así los científicos detallaron que todavía no se puede establecer qué relación hay entre esta disminución del dolor y el efecto del consumo del alcohol sobre los receptores cerebrales.

Al comparar el efecto del consumo de cerveza y el efecto analgésico de varios medicamentos comunes, los científicos llegaron a la conclusión de que la cerveza ayuda realmente a combatir el dolor. De igual forma determinaron que los efectos a largo plazo que provoca el usar el alcohol, como un analgésico, son mayores al uso del medicamento.

Según The Huffington Post, Trevor Thompson autor principal del texto explicó que; “Los hallazgos sugieren que el alcohol es un analgésico efectivo que ofrece reducciones clínicamente relevantes en los índices de intensidad del dolor, lo cual podía explicar el mal uso del alcohol en aquellos con dolor persistente, a pesar de sus consecuencias potenciales en la salud a largo plazo”.

Para Thompson una bebida embriagante se puede comparar con drogas opiáceas como la codeína ya que su efecto sobre el dolor es más poderoso que el del paracetamol.

No obstante, el principio de cuanto más, mejor no funciona con la cerveza. Así, dos litros no serán capaces de aliviar los dolores de cabeza, sino que, por el contrario, darán lugar a una resaca y a la necesidad de tomar otros analgésicos.

“Si pudiéramos hacer una medicina sin los dañinos efectos colaterales, entonces tendríamos algo que es, potencialmente, mejor que lo disponible actualmente”, concluyó el científico.