La pornografía puede volverse adictiva y muchos hombres la prefieren a tener relaciones sexuales. El uso excesivo no afecta la salud de las mujeres

La pornografía causa disfunción eréctil en los hombres, pero no afecta la vida sexual de las mujeres, revela una nueva investigación, informa Medscape.

Los hombres que ven pornografía regularmente son más propensos a desinteresarse en el sexo y sufrir de disfunción eréctil, según el estudio. Uno de cada cinco hombres ve porno de tres a cinco veces por semana y tres por ciento admiten que lo prefieren a tener relaciones sexuales, reveló la encuesta.

Ver pornografía es adictivo de la misma manera que la cocaína, ya que los usuarios acumulan una “tolerancia” hacia el contenido, y con el tiempo causa que se vuelvan insatisfechos con sus relaciones sexuales reales. Sin embargo, ver pornografía no tiene mucho efecto sobre las mujeres.

Los investigadores del Centro Médico Naval de San Diego le pidieron a 300 pacientes, hombres y mujeres, que respondieran a dos encuestas sobre sus hábitos de pornografía.

En los hombres, los investigadores notaron una fuerte asociación el uso regular de porno, la falta de deseo sexual y la disfunción eréctil.

El autor del estudio, el doctor Matthew Christman, dijo: “El comportamiento sexual activa el mismo circuito de ‘sistema de recompensa’ en el cerebro que las drogas adictivas, como la cocaína y las metanfetaminas, que pueden resultar en actividad auto-reforzante o comportamientos recurrentes.

“La pornografía en Internet, específicamente, ha demostrado ser un estímulo súper normal de este circuito, lo que puede deberse a la capacidad de seleccionar continuamente e instantáneamente imágenes nuevas y sexualmente más excitantes”.

Ver demasiada pornografía en Internet puede aumentar la tolerancia de una persona al igual que los narcóticos, dijo el Dr. Christman. Los que ven pornografía regularmente son menos propensos a responder a la actividad sexual real y dependen cada vez más de la pornografía para sentirse bien, añadió.

La pornografía también puede crear expectativas poco realistas en hombres jóvenes e inexpertos, dijo el Dr. Joseph Alukal de la Universidad de Nueva York.

Esto podría causar ansiedad cuando el sexo real no se adapta a las fantasías vistas en Internet, dijo. No está claro por qué los efectos mencionados no ocurren también en las mujeres, informa Metro.

Los resultados fueron presentados en la reunión anual de la Asociación Americana de Urología en Boston el viernes.