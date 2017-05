Las personas que tienen pocas horas de sueño se consideran menos atractivas, con peor salud y con una vida social de baja calidad

Palidez, bostezar, tener arrugas y ojos rojos son señales de que alguien no duerme bien. Sin embargo, la falta de sueño también puede dañar tu vida social, así como tu apariencia, según un nuevo estudio.

Los psicólogos descubrieron que las personas que tuvieron pocas horas de sueño no sólo eran consideradas menos atractivas físicamente y en peores condiciones de salud que cuando lograron descansar bien, también se consideraron menos atractivas para socializar, informa The Sun.

La mirada cansada de las personas que no duermen puede causar que otras personas se alejen.

Sin embargo, los científicos no encontraron los motivos del porqué pasa esto. “Si alguien se ve menos saludable, es más probable que te alejes de esa persona”, dijo Tina Sundelin del Instituto Karolinska en Estocolmo. “Sin embargo, eso no explica todo el efecto de no querer socializar con ellos. Es uno de los factores, pero no es toda la historia”.

Varios años de investigación han ofrecido nuevas razones por las cuales la gente evita socializar con las personas que no duermen bien. Una severa falta de sueño puede hacer que la gente sea menos optimista y menos sociable, y mella su empatía hacia los demás. La gente que no duerme tiene dificultades para entender a otros y expresar emociones. Además, son más propensos a tener accidentes, informa CNBC.

La pérdida del sueño también hace a la gente más irritable. Sundelin agregó: “Si puedes ver que alguien no ha dormido, tendrás una buena idea de que tal vez no sea la mejor persona de la cual estar cerca“.

Se podría pensar que alejarse de las personas con pérdida de sueño es algo cruel. Pero, como señalan los investigadores, estar solo podría ser precisamente lo que esa persona necesita para recuperarse.

En la revista Open Science de la Royal Society, Sundelin y sus colegas describen cómo fotografiaron a 25 personas después de dos noches de sueño normal y después de dos noches con sólo cuatro horas de sueño. Luego le pidieron a otras 122 personas que evaluaran las fotos por su atractivo, salud, somnolencia y confiabilidad.

Los evaluadores dijeron que estaban menos inclinados a socializar con las personas de las imágenes que no durmieron bien, y los consideraban menos atractivos, menos saludables y, por supuesto, más somnolientos.

Los evaluadores estaban 30% menos interesados en socializar con las personas que parecían muy cansadas en comparación con las que se veían bien descansadaas. “Si quieres salir y pasar un buen rato, tal vez no sea muy divertido si la persona se ve realmente somnolienta”, dijo John Axelsson, quien dirigió el equipo de investigación.