Divorcio de los padres puede dañar el sistema inmunológico de los hijos de por vida

Los niños con padres divorciados tienen el doble de riesgo de desarrollar problemas con el intestino, la piel, el sistema nervioso e incluso sus genitales y órganos urinarios, según el estudio.

Sin embargo, los expertos creen que es la manera en la que los padres manejan la situación la que causa estos efectos negativos para la salud, y no el divorcio en sí, informa Newsweek.

La autora del estudio, María Dolores Seijo Martínez, de la Universidad de Santiago de Compostela en España, dijo: “No es la ruptura en sí misma la que tiene efectos negativos en la salud de los niños, sino un manejo inadecuado de la situación por parte de los padres.

“El mal manejo implica niveles muy altos de conflicto interparental, lo que hace muy difícil mantener una buena relación. Si los niños están expuestos a estas situaciones familiares durante períodos prolongados, suelen experimentar estrés tóxico”.

Investigadores de las universidades de Santiago de Compostela y Vigo en España realizaron un estudio con 467 niños de entre dos y 18 años con padres divorciados o juntos.

Los resultados, publicados en la Revista Europea de Educación y Psicología, revelaron que los niños con padres separados tienen el doble de problemas de salud relacionados con el intestino, la piel, el sistema nervioso y los órganos genitales o urinarios.

Los padres divorciados no aumentaron el riesgo de un niño de desarrollar problemas con su respiración, corazón, músculos, audición o visión. Además, su susceptibilidad a las alergias tampoco fue afectada, según el estudio.

A pesar de que no está claro por qué el divorcio afecta la salud de un niño de algunas maneras, pero no de otras, los expertos creen que todo se debe a cómo los padres manejan la situación, y no el divorcio en sí, lo que causa estos problemas.

El estrés intenso y prolongado es la causa principal de la subsiguiente mala salud de ese niño, según Seijo Martínez, informa Ars Technica.

Ella dijo: “Tenemos que apoyar a las familias con el fin de reducir estas consecuencias. Los profesionales en contacto directo con los niños, como los trabajadores de atención primaria o el personal de la escuela, tienen un papel muy importante en la reducción del estrés tóxico, ya que están en condiciones de diseñar e implementar nuevas intervenciones orientadas a la protección y prevención”.