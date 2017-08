Especialistas advierten de dulces con una alta concentración de plomo

Investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) alertaron de la presencia de plomo en cinco dulces que son comercializados en México.

Ciudad de México .- A través de un artículo publicado en la Agencia Informativa Conacyt, se recordó que científicos del INSP realizaron la investigación Lead in candy consumed and blood lead levels of children living in Mexico City, aparecida en Environmental Research, en la que se reportaron las concentraciones de plomo de los dulces más consumidos por los niños de la capital del país.

En el texto se detalla que uno de los objetivos era determinar si existe una asociación entre el consumo de caramelos y los niveles de plomo en la sangre de los menores de edad. Los investigadores expusieron que ciertos dulces presentaban niveles de plomo por encima de los permisibles por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, y que corresponde a 0.1 partes por millón (ppm).

En palabras retomadas por Conacyt, Marcela Tamayo y Ortiz, doctora en epidemiología ambiental y ocupacional adscrita al Centro de Investigación en Nutrición y Salud del INSP, indicó que esta investigación surgió por antecedentes de los años 90 y principios de 2000, cuando estudios de Estados Unidos reportaron concentraciones de plomo en dulces.

“Estados Unidos tiene un sistema de monitoreo de niveles de plomo en sangre muy bueno, entonces muchos estados de ese país comenzaron a detectar a niños con niveles de plomo alto, cuestionándose la procedencia del plomo: las investigaciones vieron que provenían de dulces hechos en México”, explicó la doctora.

Parte de las golosinas que son mencionadas son ; Rockaleta Diablo la cual tiene el el mayor nivel de plomo (0.70 ppm); le sigue el Tiramindo (0.37 ppm); otra paleta mencionada es la Ricaleta Chamoy (0.19 ppm), el caramelo Tutsi Pop, de igual forma cuenta con niveles de plomo por arriba del estándar (0.13 ppm) y en quinto lugar está Indy Marimbas (0.22 ppm).

A través de sus redes sociales la compañía encargada de producir la paleta Tutsi Pop detalló que tras estudios hechos en “los últimos años” por un laboratorio especializado en pruebas certificadas por el CIATEJ, “Tutsi Pop” ha sido aprobado como producto inocuo.

El proyecto también recopiló información sobre otras fuentes de exposición al plomo, que pueden incluir el uso de alfarería esmaltada con plomo para cocinar, almacenar o servir alimentos, así como envolturas de dulces.

Tamayo y Ortiz, autora principal del estudio, explicó que los efectos del plomo en la salud no son visibles de manera inmediata, pero genera consecuencias graves y permanentes ya que afecta el neurodesarrollo de los niños.

“El plomo se parece mucho al calcio, entonces el cuerpo humano expuesto a este metal tóxico muchas veces sustituye las funciones del calcio: puede depositarse en los huesos y vivir ahí por 20 o 30 años. En momentos de remodelación ósea, el plomo depositado en los huesos sale al torrente sanguíneo y circula por la sangre; en mujeres embarazadas, al cruzar la barrera placentaria y poner en riesgo el feto”, comentó la especialistas.

La doctora Marcela Tamayo indicó que aun cuando los efectos del plomo en la salud son irreversibles, una alimentación sana podría aminorar la absorción de plomo y, por lo tanto el riesgo de aparición de enfermedades renales, motoras, entre otras, durante la adolescencia y la edad adulta.