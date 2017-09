Tener constante estrés puede llevar a la diarrea y estreñimiento, ¿Porqué será?

Es común sufrir de todo un día de estrés por la constante presión en el trabajo o en otro asunto que se vive día a día. Sin embargo, es extraño cuando la persona empieza a tener diarrea por causa del estrés, ¿Cómo es posible que exista eso? ¿Cómo llega a producir diarrea a base del estrés?

A través del portal The Huffington Post, el doctor Kyle Staller del Hospital General de Massachusetts mencionó que hay “Mucha gente que ha sufrido por la irregularidad de su intestino a causa del estrés”.

Sin embargo, este suceso es un fenómeno muy normal para el ser humano. El cerebro es la causa principal de la diarrea ya que, por medio del estrés, el cerebro avisa al intestino sobre dicha inquietud, lo que causa una inestabilidad en el sistema.

“Tu tracto gastrointestinal tiene muchas terminaciones nerviosas y es un órgano del sistema nervioso igual que el cerebro”, comenta el doctor.

Si eres una persona propensa a la diarrea, es muy probable que tengas más probabilidades de tener esta enfermedad cuando estás alterado y estresado.

De acuerdo con el portal de salud, Very Well, existen personas que son IBS, que significa síndrome del intestino irritable, el cual, es un trastorno intestinal que ocasiona dolor de vientre y diarrea. Personas que tengan esta enfermedad son más propensos a sufrir diarrea a base del estrés. En otras palabras, no todas las personas que sufren de constante alteración mental tengan las probabilidades de tener esta enfermedad en el intestino.

Cuando una persona se encuentra en un estado de estrés alto, el intestino produce espasmos y el colon se contrae, produciendo la repentina diarrea:

“Si los espasmos se extienden, todo el colon se contrae, y todo se moverá muy rápido, y te dará diarrea. Sin embargo, los espasmos se quedan en un solo lugar, todo se detiene y se agrava el estreñimiento”, apunta la página Self.

Si dicha persona se encuentra en el estado de diarrea a causa de la tensión lo mejor será evitar alimentos que alteren todavía más el sistema como chocolate, café, lácteos y comida grasosa. La mejor manera de combatir este problema es tomando mucha agua y comer vegetales. Esto no solo ayuda a tartar con la diarrea, pues también ayuda alivianar la presión y estrés.

Si la persona se encuentra muy alterada, pero no ha sufrido de diarrea o estreñimiento, lo mejor será utilizar la meditación, yoga u otra técnica de relajación para evitar enfrentarse a peores situaciones excrementicias.