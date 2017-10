El problema nutritivo con las cadenas de comida rápida

Es bien sabido, que no es recomendable ingerir alimentos de cadenas de comida rápida con frecuencia. Lo anterior, debido a los altos índices de grasa, azúcar o carbohidratos que pueden contener. Paralelamente, existe otro problema con el que deben liderar las compañías de este rubro: antibióticos.

Hoy en día, muchas compañías de renombre hacen uso de antibióticos en sus corrales con el fin de poder acelerar el aumento de peso del animal, lo que provoca que sea más jugoso y suculento para el comensal.

Lo anterior, de acuerdo con diferentes compañías que se dedican a la salud y seguridad alimenticia, puede ser un peligro para las personas, pues, la carne de vaca, cerdo o ave que ha sido procesada medicamente con el uso de antibióticos puede llegar a desarrollar superbacterias (bacterias que no pueden ser eliminadas con ningún medicamento). Los antibióticos, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), son considerados exclusivamente para el uso de seres humanos, sin embargo, las grandes marcas no respetan la declaración de dicho organismo.

Si algún animal llegara a consumir estos anticuerpos, puede que toda bacteria en su sistema llegue a ser eliminada. No obstante, existe el gran riesgo de que un gen sea resistente al medicamento, lo que lo haría inmune a cualquier medicina, convirtiéndolo en una superbacteria. En el momento en que la carne del animal sea procesada, empaquetada y enviada al restaurante para luego ser cocinada y consumida por el cliente, puede existir la posibilidad de que esta superbacteria sea transmitida al organismo de un ser humano.

“La resistencia a los antibióticos es una de las mayores amenazas para la salud que enfrentamos hoy. Hemos tomado demasiadas medicinas y el resultado es que ahora no funcionan como solían hacerlo”, señala el jefe de corresponsales médicos, Sanjay Gupta.

De acuerdo con La Guía de las Vitaminas, el Centro de Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, publicó que cada año hay alrededor de 23 mil muertes y dos millones de infectados a causa de las superbacterias.

Es por ello, que cada año se realiza una evaluación de reconocidas marcas de comida rápida, en donde se evalúa si han respetado los reglamentos de salud. Sin embargo, este año no todos los restaurantes obtuvieron resultados satisfactorios, según informa CNN.

El modo de calificación es a través de una escala que va de la “A” a la “F”, en donde “A” es la calificación máxima, la cual, indica que respetan el reglamento de salud y “F”, indica que no es saludable el proceso de comida que sirven a sus comensales.

Ciertos restaurantes que solo se encuentran disponibles en Estados Unidos como Chipotle Mexican Grill (un restaurante que sirve platillos mexicanos como tacos y burritos) y Panera Bread (marca que se dedica a la venta de panes y café) aprobaron la encuesta con un A.

En el caso de marcas de comida que también se encuentran en la República Mexicana, está Kentucky Fried Chicken (KFC), la cual obtuvo una sorprendente calificación B-; ya que el año pasado contaba con una F. De acuerdo con CNN, el reconocido restaurante de pollo frito trabajó arduamente para retirar los antibióticos en sus animales plumados.

Por otro lado, la cadena de tortas Subway, obtuvo una B+, ya que trabajó en reducir los antibióticos en aves y ciertas carnes de res. Sin embargo, no obtuvo la calificación perfecta ya que hay ciertas carnes rojas que aún hacen uso de este medicamento.

Otras marcas disponibles en Estados Unidos: hamburguesas Wendy’s, Taco Bell y Chick-fil-A obtuvieron una calificación de B y C.

La famosa marca de hamburguesas, McDonald’s, obtuvo la misma calificación que el año pasado, C+. En agosto de 2017, la marca de la gran M planteó una visión para la reducción de administración de antibióticos, sin embargo, no especificó el periodo de tiempo exacto en que realizarían dicha meta.

“Seguimos comprometidos con reducir significativamente el uso de antibióticos en la carne de cerdo y de res y compartiremos nuestro progreso sobre esta última en 2018”, comentó la vicepresidenta de McDonald’s en Norteamérica, Marion Gross.

Marcas que llegaron a resultados deprimentes fueron Pizza Hut y Starbucks con una calificación D+. La marca internacional de pizza falló en la encuesta debido a que su suministro de pollo todavía cuenta con antibióticos, mientras que la cadena mundial de café admite que sigue utilizando medicamentos en animales de ave.

El resto de las reconocidas marcas cuentan con una calificación reprobatoria: Burger King, Papa John’s, Dunkin’ Dounuts, Jack in the Box, Dairy Queen, iHop, Little Caesars Pizza, Dominos Pizza y Applebee’s.