La importancia de hacer calentamiento antes de hacer ejercicio

Es bien sabido que los que realizan sus rutinas de ejercicio tanto muscular como de cardio siempre se debe de realizar un calentamiento para preparar al cuerpo de lo que viene, pero ¿Por qué necesitamos realizar calentamiento? ¿No podemos irnos directo a la rutina de ejercicio? La respuesta es no y te decimos por qué.

La respuesta más corta y simple proporcionada por The Huffington Post es el no realizar calentamiento e irse directo al ejercicio intenso puede provocar que los músculos estén tensos, lo que lo hace más difícil realizar los movimientos de cargar pesas o correr. Sin embargo, hay más que solo tener los músculos tiesos si no se lleva a cabo el calentamiento.

De acuerdo con la información del portal Calistenia, “el calentamiento es cualquier actividad física que se realice justo antes del deporte que se vaya a practicar”. Por lo que la persona deberá de prepararse para el verdadero ejercicio, esto para tener una mejor movilidad en el cuerpo. Asimismo, el portal muestra unos puntos importantes que ayuda al cuerpo después de la preparación.

Además de evitar los músculos tensos, la temperatura del cuerpo asciende, por lo que se debe de practicar en un lugar cálido. Realizar el tanto el calentamiento como el ejercicio en un ambiente frío solo puede llegar el riesgo de que el músculo se rompa.

El calentamiento notifica el sistema nervioso de la persona que el cuerpo se está preparando para realizar actividades más intensas, por lo hace que el cuerpo acelere su ritmo, como si fuera una adrenalina. Asimismo, el corazón comienza a acelerar el bombeo de sangre para que haya suficiente oxígeno en los músculos.

El cerebro también recibe la información del calentamiento, pues al iniciar el calentamiento lo que hace el órgano es preparar psicológicamente al ser humano de su próximo ejercicio y así evitar cualquier ansiedad y aumentará la concentración en realizar la rutina.

Pero ¿Qué calentamiento se debe de hacer? Para ello, el portal Inacua proporcionó con la información para realizar cualquier tipo de entrenamiento antes del ejercicio principal.

La duración de un calentamiento debe de ser breve y corto; nada duradero. Alrededor de 15 a 20 minutos es más que suficiente para preparar al cuerpo de lo que vendrá en la rutina.

El calentamiento se comienza con movimientos leves como de tobillos, rodillas, caderas, etcétera; esto para que pueda circular la sangre en todo el cuerpo, seguido de estiramiento de músculos para evitar roturas en los huesos. Pequeñas rutinas como tocar los pies con las yemas de los dedos de la mano o girar los brazos en forma diagonal hace que las articulaciones se preparen para evitar esguinces. Básicamente el calentamiento se sostiene a través de estiramientos en diferentes zonas del cuerpo como brazos y piernas.

Después de haber realizado el calentamiento ya se encontraría listo para realizar la rutina de ejercicio del día.