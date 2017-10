No desayunar adecuadamente aumenta el riesgo de padecer un infarto

Una investigación determino que no desayunar adecuadamente aumenta las posibilidades de padecer una enfermedad cardiovascular.

Madrid, España .- A través de un artículo publicado en Journal of American College of Cardiology, el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares difundió una investigación donde encontró que las personas que no consumen un desayuno balanceado presentan mayores posibilidades de padecer un infarto.

En palabras retomadas por ABC, Valentín Fuste, autor del estudio, comentó que “no desayunar o hacerlo mal, o tomar menos de cien calorías, puede duplicar el riesgo de lesiones ateroscleróticas, las cuales generan acumulación de grasa en el interior de las arterias, lo que puede conducir a un infarto. Y esto sucede, con independencia de que haya otros factores de riesgo cardiovascular, como fumar, tener el colesterol elevado o ser sedentario”.

Durante la investigación se analizaron los patrones de la primera comida del día de 4 mil personas de las cuales solo el 20 por ciento tomaba un desayuno apropiado con alto valor energético (menos del 20 por ciento de las calorías diarias); el 70 por ciento un desayuno de bajo valor energético (entre 5 y 20 por ciento de las calorías diarias), y un 3 por ciento desayunaba muy poco o nada y apenas invertía cinco minutos en su desayuno, no tomando nada o bebiendo solo un café o un zumo.

Los resultados indicaron que cuanto más energética era la ingesta matutina, más sanas estaban las arterias, de igual forma se encontró que quienes desayunaban menos eran también los que tenían un estilo de vida menos saludable, fumaban, no hacían ejercicio o tenían sobrepeso.

“Creemos que el desayuno pone en marcha un reloj en el hipotálamo que regula el resto de la ingesta diaria. Por eso, el que desayuna bien, se sacia y ya no necesita comer mucho más tarde”, agregó Fuster.

Con estudios de tecnología de ultrasonido vascular, los investigadores observaron que los que se saltaban el desayuno tenían 1.5 veces más placas ateroscleróticas que los del grupo que tomaba un desayuno energético. “Por eso concluimos que saltarse el desayuno, es un comportamiento alimenticio global poco saludable, asociado a una mayor prevalencia de aterosclerosis generalizad”, finalizó el investigador.