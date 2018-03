La fiebre de Lassa se ha propagado peligrosamente y desafortunadamente no hay cura aún.

La fiebre de Lassa ha golpeado fuertemente a Nigeria, pese a que no es una enfermedad nueva y que cada año cobra la vida de alrededor de 20 mil personas tras infectar de 300 mil a 500 mil, este brote no tiene precedentes y se está esparciendo más rápido que nunca a tal grado que ha cobrado la vida de trabajadores de salud que se han infectado y no lograron sobrevivir. La enfermedad se identificó por primera vez en la ciudad nigeriana Lassa en 1969 tras un brote en un hospital misionero.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, esta fiebre tiene síntomas muy parecidos al ébola y es por eso que su diagnóstico es difícil, cabe mencionar que se necesita de igual forma una muestra de sangre o un poco de tejido orgánico para hacer el diagnóstico adecuado en un laboratorio especializado, los cuales son escasos en ese continente.

La fiebre de Lassa también es conocida como “fiebre hemorrágica viral”, ya que afecta a diversos órganos y vasos sanguíneos. Entre sus síntomas se encuentran: fiebre, dolor de cabeza, debilidad y en casos más severos puede haber hemorragias mortales.

El índice de mortalidad por la Fiebre de Lassa es del 22%, de 1081 casos sospechosos, 317 fueron confirmados, incluyendo 14 trabajadores de salud. Se estima que 90 personas han perecido pero puede ser que la cifra sea mucho mayor debido a la dificultad en su diagnóstico.

Esta enfermedad la transmite la rata africana, un mamífero muy común en el oeste de África que puede entrar fácilmente al hogar. Se le recomienda a la población mantener alimentos y agua en contenedores herméticos. También puede contagiarse por fluidos corporales, el tiempo de incubación del virus es de hasta tres semanas, informa el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta.

Desarrollar una vacuna no es un proceso fácil y llega a ser bastante costoso. De momento, se busca acelerar el proceso mediante el apoyo de organizaciones para así frenar el impacto de nuevos brotes.

