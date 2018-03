Los parásitos que estos moluscos contienen pueden causar la muerte si llegan a entrar al organismo humano.

Los años de la adolescencia son considerados la época donde forjamos el carácter, nuestra personalidad y nuestros límites, pero también se pueden cometer algunos errores que podrían acarrear consecuencias abismales.

Este es el caso del joven australiano Sam Ballard, quien, cuando contaba con 19 años de edad, fue desafiado a comerse una babosa, error que le costó casi la vida.

Fue en el 2010 cuando se encontraba en una fiesta con sus amigos bebiendo, en ese entonces practicaba rugby. De repente, uno de sus amigos vio una babosa que se arrastraba y le dijo “Cómetela, te reto”, Ballard lo hizo. Al poco tiempo de haberla ingerido su organismo comenzó a fallar.

Inmediatamente lo trasladaron al hospital Royal North Shore donde se le diagnosticó con una infección causada por el parásito Angiostrongylus Cantonensis el cual reside en las arterias pulmonares de las ratas y por eso se le conoce como gusano pulmonar de las ratas. Las babosas se infectan de este al comer las heces de las ratas. Algunas personas no presentan ningún síntoma al infectarse pero en ocasiones aisladas y raras puede ocasionar una infección al cerebro, como en el caso de Sam.

El chico cayó en coma por 420 días y quedó cuadripléjico debido a una meningoencefalitis eosinofílica, consecuencia de la infección.

Pese a que ha recibido apoyo de sus amigos que incluso hicieron una campaña “Team Ballard”, la ayuda no es suficiente ya que él requiere de cuidados 24/7 y alimentos a través de un tubo. Actualmente su estado no mejora, sufre de convulsiones y no puede regular su temperatura corporal.

En el 2016, Katie Ballard obtuvo un apoyo económico de $492 mil dólares por parte del Esquema Nacional del Seguro por Discapacidad (NDIS, por sus siglas en inglés). Lamentablemente el pasado mes de septiembre, sin previo aviso, esta ayuda se redujo significativamente a tan solo $135 mil dólares. Este cambio dejó a la familia debiendo $42 mil dólares de cuidados de enfermería. La NDIS le dijo a la familia que trabajaría con ellos para encontrar una solución y aumentar la ayuda para su hijo.

También te puede interesar: Regeneración de neuronas se detiene en la edad adulta