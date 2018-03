No darle al cuerpo y la mente el descanso que necesita puede hacer que nuestros sistemas orgánicos colapsen y causar enfermedades, como obesidad y diabetes.

Uno de los mayores riesgos para la salud es no dormir. Muchas personas no logran cumplir con un buen ciclo del sueño y se desvelan ya sea a causa de buscar diversión, trabajo, insomnio u otros factores, y no logran completar las ocho horas de sueño recomendadas sin saber el riesgo que eso significa para el organismo. Sin embargo, no solo dormir menos de 6 horas es peligroso para la salud, también lo es dormir más de 9 horas.

El experto Donald Hensrud de Mayo Clinic, explica que el sueño regula las hormonas y habla sobre un estudio que llevó a cabo donde encontró que la falta de sueño hace que los individuos se inclinen por una dieta más calórica si eres hombre, o si eres mujer y duermes menos de seis horas o más de nueve, estás propensa a ganar cinco kilogramos en comparación de las mujeres que duermen siete horas por noche.

Dormir menos de ocho horas diarias puede conducir a desórdenes metabólicos como aumento de peso ya que aumenta la leptina y resistencia a la insulina lo cual, si se agrava, puede ocasionar diabetes, incluso si el nivel de azúcar aumenta en nuestra sangre podríamos ser más propensos a padecer cáncer.

Nuestro organismo es como una maquinaria perfecta que sabe lo que necesita y la hora en que lo necesita, es por eso que dormir es fundamental para su buen funcionamiento, para nuestra salud. No dormir tiene también como consecuencia la alteración de la presión arterial y que todos los sistemas comiencen a fallar.

Una vez que nuestro organismo necesita un descanso el cerebro aprovecha las horas de sueño para tener un buen metabolismo, fortalecer nuestro sistema cardiovascular, el sistema inmunológico y nuestra salud emocional ya que nuestras células se oxigenan, y nuestro peso no aumenta ya que dormir ayuda a que no acumulemos grasas.

Lamentablemente hoy en día es muy fácil desvelarse y pasar por inadvertido este mal, incluso ir a la cama con el celular no es un buen hábito y puede afectar nuestra rutina al dormir por la ansiedad de querer seguir comunicados con el exterior, por no descansar. No dormir bien puede traer consigo trastornos como narcolepsia, síndrome de las piernas inquietas, apnea del sueño, además de estar más expuesto a algún virus como el resfriado.

