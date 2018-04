Contaminación ambiental puede afectar la fertilidad humana: Estudio

Investigadores aseguran que los problemas de fertilidad en parejas puede estar correlacionados con la contaminación ambiental y el actual estilo de vida.

En un artículo publicado en la revista de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el médico Francisco Antonio España indicó que la “contaminación afecta directamente las condiciones de fertilidad de los individuos, pero aunque están asociados muchos contaminantes, no se sabe bien cuáles son” y agregó que aunque no existe una sola causa, estudios han demostrado que factores como la contaminación ambiental y los estilos de vida influyen directamente en que una pareja no pueda concebir.

Definida como la ausencia de concepción después de estar un año intentándolo, los problemas de fertilidad afectan a 1,5 millones de parejas en México, esto de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de las cuales menos del 50 por ciento acude a un especialista para buscar soluciones.

Entra las posibles causas de esta problemática Antonio España señaló que Aunque no está claro cómo la contaminación afecta a los espermatozoides, algunos investigadores afirman que los componentes de las partículas finas, como los metales pesados y los hidrocarburos aromáticos policíclicos, están relacionados con afectaciones en los espermatozoides.

Con relación a las mujeres el texto señala que el factor de la contaminación en la infertilidad; “Puede ser determinante, ya sea alterando directamente a la estructura histológica y la función de los órganos reproductores o sobre la gestación, pues puede alterar la producción de hormonas, genera estrés oxidante y daña al ADN, a las proteínas y a los lípidos de las membranas celulares”.

España Fernández dijo que, aunque antes se consideraba que el factor femenino era el único importante en la infertilidad, “ahora se sabe que aproximadamente 40 por ciento de las causas se dan en la mujer, 40% en los hombres, y el 20 por ciento restante son combinadas”, reportó Hoy los Ángeles.

Con las cuestiones acerca del estilo de vida el especialista comentó que; “En el entorno moderno la alimentación tiene un gran porcentaje de artificialidad y procesamiento complejo. Por ejemplo, el pan, que en condiciones normales llevaría tres ingredientes, ahora tiene 60 o 70, y de ellos muchos no son convencionalmente naturales”.

Explicó que cuando el cuerpo tiene que procesar elementos químicos, el organismo se pone en crisis, genera un mayor gasto energético y se produce una alteración en sus funciones, en este caso, en la reproducción. Sin embargo, debido a la multicausalidad de este problema, el especialista dijo que no existen recomendaciones generales para mejorar la fertilidad.