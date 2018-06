Adicción a videojuegos es avalada por la OMS como un trastorno de salud mental

Aún cuando la industria y aficionados a los videojuegos crearon una campaña para evitar que la Organización Mundial de la Salud añadiera la adicción a los juegos de videos como una enfermedad mental, el organismo internacional la colocó en su nueva Clasificación Internacional de Enfermedades (ICD-11).

Desde finales del año pasado se había informado que la OMS clasificaría la adicción a este entretenimiento como un trastorno de salud mental, por lo que acuerdo con las pautas de este organismo, para que una persona sea diagnosticada con trastorno de videojuego, debe ”experimentar un deterioro significativo en las áreas de funciones personales, familiares, sociales, educativas , ocupacionales u otras áreas importantes durante al menos un año”.

En declaraciones retomadas por Notimex, Vladimir Poznyak, doctor y miembro del Departamento de Salud Mental y Abuso de Sustancias de la OMS y quien propuso la adicción a los videojuegos como un trastorno de salud mental, considera que el diagnóstico debe cumplir con tres características principales para definirse como un desorden.

1- La persona afectada debe tener como prioridad el juego, sobre otras actividades en la medida en que otras como el trabajo o aseo personal comienzan a ser relegadas.

2- ‘Control alterado’ de estos comportamientos, incluso cuando ocurren consecuencias negativas, que lleven a que este comportamiento continúe o se intensifica.

3- Que el interés desmedido por los vieojuegos conduzcan a una angustia y un deterioro significativos en el funcionamiento personal, familiar, social, educativo u ocupacional, como “patrones del sueño alterados y problemas de dieta, como una deficiencia en la actividad física”.

“Por lo tanto, un diagnóstico de desorden de juego significa que ha surgido un patrón de comportamiento ‘persistente o recurrente’ de ‘gravedad suficiente’, que el paciente ha presentado al menos durante 12 meses”, destacó Poznyak.

En un comunicado, el Director General de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, destacó que la nueva ICD es un producto del que la máxima institución sanitaria que dirige está “verdaderamente orgullosa”.

“Nos permite entender en gran medida lo que hace que las personas enfermen y mueran, así como tomar medidas para prevenir el sufrimiento y salvar vidas”, destacó el doctor Tedros.

La ICD-11 de la OMS contiene alrededor de 55 mil códigos únicos para traumatismos, enfermedades y causas de muerte, que permiten a los profesionales de la salud compartir información sanitaria en todo el mundo, concluyó el galeno.

