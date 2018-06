OMS elimina de su listado de trastornos mentales la transexualidad

Publicada este lunes 18 de junio la más reciente Clasificación internacional de las enfermedades (CIE) realizada por la OMS eliminó de la misma la transexualidad, esta es definida como el sentimiento de pertenecer al sexo opuesto, por lo que las personas transexuales ya no deberán ser tratados como enfermos mentales, esta decisión deberá ser confirmada por los países miembros del organismo en el 2019.

De acuerdo con El Economista, el documento, llamado CIP-11, será presentado a la Asamblea mundial de la salud, en mayo de 2019 en Ginebra, para ser adoptado por los estados miembros y entrar en vigor el 1 de enero de 2022.

In the new International Classification of Diseases #ICD11, transgender is no longer considered a mental disorder, but is classified under sexual health conditions. This should reduce stigma and improve care.https://t.co/HxH0V4DqwU pic.twitter.com/vLcbEr1Ts0

— World Health Organization (WHO) (@WHO) 18 de junio de 2018