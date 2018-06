Desarrollan método para controlar la diabetes tomando café

Investigadores europeos desarrollaron un método mediante el cual quienes sufren de diabetes pueden mantener su niveles de glucosa estables tomando una dosis diaria de café.

Berna, Suiza .- A través de un artículo publicado en Nature, científicos suizos dieron a conocer el procedimiento mediante el cual lograron que diez ratones de laboratorio lograran regular sus niveles de la glucosa mediante el consumo de café.

En el texto se explica que los roedores contaban con diversas células de riñón humano implantados, las cuales estaban diseñadas y ‘adiestradas’ para producir insulina, además de que las mismas contaban con un receptor para administrar el fármaco cuando la cafeína estaba presente en la sangre. Previamente los investigadores habían inducido a los animales a padecer diabetes tipo 2, esto con la intención de activar células productoras de insulina implantadas su organismo.

Los resultados de la investigación mostraron que los ratones lograron mantener estables sus niveles de azúcar, con lo que los efectos adversos de la diabetes no se presentaron en ellos. De igual forma se detalla que pequeñas cantidades de cafeína provenientes de otros productos, no relacionados con el café, no activaron las células productoras de insulina con lo que el riesgo de padecer emisiones accidentales es ínfimo.

Los científicos europeos esperan que esta investigación algún día pueda implementarse en pacientes humanos ya que destacan que la cafeína no es tóxica, es fácil de producir, solo está presente en bebidas específicas y su consumo es habitual en todo el mundo. Pero aún así recuerdan que este resultado, con los ratones, se consiguió por medio de la modificación genética.

