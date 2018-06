¿Por qué algunas personas no pueden sonreir?

La sonrisa es uno de los signos de lenguaje corporal más significativos que los seres humanos usamos para comunicarnos y transmitir múltiples emociones. Pero, ¿por qué hay quienes no pueden hacerlo?

La mayoría de los bebés nacen llorando, la cual es su forma de comunicarse con el mundo que los rodea. La segunda señal que envían los bebés es una sonrisa, ya que los recién nacidos pueden sonreír espontáneamente, como un reflejo. Esto es a menudo malinterpretado como una reacción a la presencia de alguien, ya sean los padres u otro familiar. Sin embargo, no es hasta las seis u ocho semanas de edad que los bebés sonríen de una manera social, incluso los bebés ciegos lo hacen.

Los nuevos padres a veces interpretan de manera optimista las primeras sonrisas reflejas y piensan que son una muestra de felicidad de parte del bebé por ver o estar cerca de ellos, esto es debido a la interpretación que la sociedad le ha dado.

En un nivel físico, una sonrisa consiste en los siguiente: hay 17 pares de músculos que controlan la expresión en el rostro humano, más un músculo singular, el orbicularis oris, un anillo que rodea por completo la boca.

Cuando el cerebro reacciona espontáneamente a un estímulo o decide formar una expresión intencionalmente, envía un mensaje sobre el sexto y séptimo pares craneales. Estas ramas se cruzan a cada lado de la cara desde las cejas hasta el mentón, conectándose a una combinación de músculos que controlan los labios, la nariz, los ojos y la frente.

La típica sonrisa curva se logra principalmente por dos pares de músculos cigomáticos, el mayor y el menor. Estos conectan las comisuras de la boca con las sienes, tirando de los labios hacia arriba, a menudo acompañados, dependiendo de las emociones y pensamientos subyacentes, del elevador labial superior, que eleva el labio superior y otros músculos de la cara.

Se dice que se requieren de más músculos para fruncir el ceño que para reír, sin embargo, una sonrisa genuina requiere la misma cantidad de músculos que se necesitan para fruncir el ceño.

Pero ¿por qué algunas personas no pueden sonreír si es algo natural?

Cultura

En la mayoría de las culturas se sonríe para enviar una señal positiva, pero otras no lo consideran tan importante.

Un estudio del 2016, publicado en el Journal of Nonverbal Behavior, cuestionó a miles de personas de 44 culturas diferentes sobre varias fotografías de ocho caras: cuatro que estaban sonriendo y cuatro que no.

En la mayoría de estas culturas, las personas consideraron que las caras sonrientes eran más honestas que las que no sonreían. Esta diferencia fue enorme en algunos países, como Suiza, Australia y Filipinas, pero pequeña en otros, como Pakistán, Rusia y Francia. Y en algunos países, como Irán, India y Zimbabwe, el sonreír no influyó en la sensación de honestidad y confianza.

Los investigadores concluyeron que tiene que ver con cómo la sociedad ha llegado a la conclusión de que otras personas están tratando con ellos de manera honesta. “Mayores niveles de corrupción disminuyen la confianza otorgada a las personas que sonreían“, concluyeron los autores.

Esa actitud se remonta a una visión muy antigua de la sonrisa como algo opuesto a la solemnidad piadosa. A su vez, las religiones a menudo utilizan la sonrisa para denotar iluminación.

Por supuesto que sin importar la cultura, hay sonrisas para expresar diferentes tipos de reacciones. Por ejemplo, existen sonrisas para expresar enfado, sarcasmo, asombro, vergüenza, agradecimiento, coqueteo y muchas emociones más.

Problemas de salud

Algunas personas sufren de tumores en la cara, los cuales pueden afectar los nervios y músculos que controlan la sonrisa. Otros reciben daños en los mismos nervios o músculos a causa de accidentes o incluso por recibir diferentes tipos de medicamentos o tratamientos, como la quimioterapia.

Incluso, existen condiciones raras como el síndrome de Moebius, una parálisis facial congénita causada por pares craneales faltantes o atrofiados. Quienes sufren de este tipo de síndromes no pueden sonreír, fruncir el ceño ni mover los ojos de un lado a otro.

Por vergüenza

Muchos que quieren sonreír no pueden hacerlo, pero otros que no tienen problemas fisiológicos prefieren no hacerlo. ¿Cuál es la causa? – sienten pena por mostrar su dentadura. Ya sea a causa de tener dientes “chuecos” o torcidos, infecciones, dientes amarillos o ser edéntulo, muchas personas deciden no sonreír, ni siquiera para una fotografía.

Existen diferentes métodos y pasos a seguir para que quienes no pueden sonreír recuperen sus movimientos musculares o la confianza para hacerlo. Desde complicadas cirugías hasta tratamientos estéticos, el progreso de la ciencia y la medicina le ayuda a más gente a reír mejor.

¿Cuántos tipos de sonrisas existen?

A mediados del siglo XIX, el neurólogo francés Guillaume Duchenne quiso distinguir las sonrisas reales de las falsas. Interesado en la respuesta de los nervios y los músculos a la estimulación, aplicó electricidad a ciertas partes de diferentes caras para ver los resultados.

Dividió las sonrisas en dos grupos: las sonrisas sinceras, aquellas que incluían arrugar los ojos; y aquellas que usaban solo los músculos alrededor de la boca, las sonrisas insinceras.

En 1974, Leonard Rubin describió tres tipos básicos de sonrisa, basándose en un estudio de 100 personas:

La “Mona Lisa”, donde las comisuras de la boca suben y salen y los dientes superiores quedan expuestos. La acción muscular dominante es del cigomático mayor. Alrededor de dos tercios de las personas estudiadas sonreían de esta manera.

La sonrisa “canina”, donde los dientes caninos están expuestos. La acción muscular dominante es del elevador labio superior. El 31 por ciento de las personas sonrió así.

La “dentadura completa”, donde los labios son tirados hacia atrás con fuerza, mostrando ambas filas de dientes superior e inferior. Todos los músculos son igualmente dominantes. Solo el 2 por ciento de las personas sonríen de esta manera.

Los cirujanos cosméticos identifican a estos tres tipos de sonrisas como: comisuras, cúspides y complejos, respectivamente.

Se puede sonreir por muchos motivos y la mayoría de la gente lo hace, al menos un par de veces al día. Sin embargo, hay quienes por diferentes razones no pueden expresar sus emociones mediante una sonrisa o simplemente prefieren no hacerlo.

