Cómo superar un corazón roto, según la ciencia

Ver películas románticas, comer un litro de helado o mucho chocolate, estar acompañado de tus amigos más cercanos y comenzar a salir con otras personas son algunas de las actividades que realizan aquellos que sufren de una ruptura amorosa, pero, ¿cuál es la mejor manera de olvidar a tu ex de acuerdo a la ciencia?

Los métodos tradicionales para superar una separación tienen varios altibajos, a veces pueden funcionar y otras resultar peor. Recientemente, científicos llevaron a cabo un estudio para conocer cuál es la mejor manera de recuperarse de una ruptura.

Los investigadores reunieron a un grupo de 24 personas de entre 20 y 37 años, quienes habían tenido una relación a largo plazo de un promedio de 2.5 años y venían saliendo de una ruptura. Algunos habían sido abandonados mientras que otros decidieron terminar con la relación, pero todos estaban con el corazón roto y la mayoría aún amaba a su ex pareja.

Siguiendo diferentes estrategias cognitivas específicas, los científicos intentaron ayudarles a salir adelante y olvidar a su ex o al menos que su recuerdo cause menos dolor.

Estrategias para sanar un corazón roto

Estrategia 1, catarsis maliciosa: En esta tienes que “reevaluar o recordar negativamente” a tu ex. Piensa en todas las cosas que hizo mal, a tu parecer, y te déjate llevar por la irritación. Incluso podrías hacer una lista sobre esas cosas que te hacen o hicieron desesperar. Usa este ejercicio para sacar todo tu coraje.

Estrategia 2, aceptación y resignación: A los participantes se les dijo que aceptaran sus sentimientos de amor hacia sus ex parejas, sin juzgarlos, es decir, no recordar ni cosas malas ni buenas, solo que a pesar de lo que haya pasado los siguen amando. Se les animó a leer y aceptar declaraciones como: “Está bien amar a alguien con quien ya no estoy”.

Estrategia 3, distracciones: Esta técnica se trata de intentar olvidar a tu ex con ayuda de tus familiares o amigos, ya sea realizando actividades que puedan ser divertidas o buscando otro tipo de distracciones. Los participantes fueron alentados a pensar, recordar, planear o hacer cosas que no tengan nada que ver con sus ex parejas. Por supuesto, evitar el dolor no es nada fácil, por lo que los investigadores enfatizan que esto debería ser un enfoque a corto plazo, una cura temporal para tus sentimientos.

Estrategia 4, dejar que el tiempo cure las heridas: Sigue con tu vida sin hacer algo en particular, hasta que te acostumbres a no estar más con esa persona. Esta estrategia fue la menos recomendada.

Después, los investigadores le mostraron a todos los participantes una foto de su ex y midieron la intensidad de la respuesta emocional a través de un electroencefalograma. También midieron qué tan positiva o negativamente se sintieron los participantes y cuánto amor sintieron por su antigua pareja mediante un cuestionario.

De acuerdo con las lecturas del electroencefalograma, las tres primeras estrategias hicieron que las personas se sintieran mejor. Sin embargo, solo las personas que utilizaron únicamente el primer método y vieron a su ex de forma completamente negativa experimentaron una disminución en los sentimientos de amor hacia ella. Desafortunadamente, también se pusieron de mal humor y más irritables durante su día y el transcurso de esa semana.

Los científicos concluyeron que el experimento sugiere que la “reevaluación negativa es una estrategia eficaz de regulación negativa del amor, mientras que la distracción es una estrategia eficaz de regulación positiva de las emociones” en el contexto de una ruptura. Sugieren que, para poder superar el dolor, debes pasar por más dolor (el amor es dolor).

Los resultados del estudio fueron publicados en Journal of Experimental Psychology.

