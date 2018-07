¿Qué causa que nos duela la cabeza?

El tráfico de la ciudad, el clima, discusiones e incluso el estrés nos ocasionan dolores de cabeza que pueden ir desde un pequeño malestar hasta una migraña. Existen un sinfín de situaciones que pueden desencadenar una jaqueca, pero existen otras que requieren de nuestra atención.

Los dolores de cabeza son una de las quejas médicas más comunes; la mayoría de las personas los experimenta en algún momento de su vida y pueden afectar a cualquier persona independientemente de su edad, raza y sexo.

Un dolor de cabeza puede ser una señal de estrés o angustia emocional, o puede ser el resultado de un trastorno médico, como migraña, presión arterial alta, ansiedad o depresión y puede conducir a otros problemas. Las personas con migrañas crónicas, por ejemplo, pueden tener dificultades para asistir al trabajo o a la escuela regularmente.

Estos son algunos de los factores más comunes que pueden desencadenar una jaqueca:

Las jaquecas por causas primarias son las originadas por un exceso de actividad, estrés o cansancio, lo cual puede afectar partes de la cabeza que son sensibles al dolor como los vasos sanguíneos, músculos o nervios de la cabeza y cuello que pueden causar dolor. Por lo general incluyen migrañas y dolores por tensión.

Los dolores de cabeza por tensión son la forma más común de dolor de cabeza primario. Tales dolores de cabeza normalmente comienzan lenta y gradualmente en medio de la jornada.

Los dolores de cabeza de este tipo pueden ser episódicos o crónicos. Los ataques episódicos suelen durar unas pocas horas, pero pueden durar varios días. Los dolores de cabeza crónicos ocurren por 15 o más días al mes por un período de al menos 3 meses.

Después tenemos las jaquecas por causas secundarias, están se originan por factores que estimulan los nervios sensitivos del dolor, es decir, se le atribuyen a otros factores como: resacas, sinusitis, aneurismas, deshidratación, contusión, infecciones del oído medio, influenza y, en el peor de los casos, tumores cerebrales. Sin embargo, también pueden ser causadas por factores simples como comer helado muy rápido o abusar de algún medicamento.

Las migrañas pueden causar un dolor palpitante y pulsátil, generalmente solo en un lado de la cabeza. El dolor puede estar acompañado por: visión borrosa, mareo, náuseas y trastornos sensoriales conocidos como auras.

La migraña es la segunda forma más común de cefalea primaria y puede tener un impacto significativo en la vida de un individuo. Una migraña puede durar desde unas pocas horas hasta entre 2 y 3 días.

¿Cómo saber si es hora de llamar al doctor por el dolor?

Si tienes presión alta, enfermedades del corazón, diabetes o problemas de hígado debes estar más al pendiente; si tienes un nuevo tipo de jaqueca que no has tenido anteriormente, tienes dolor en tu cara o en los ojos, no puedes hablar correctamente, sientes debilidad, tu visión se alteró, te encuentras mareado y/o tienes fiebre o el dolor es tan fuerte que te despierta de un sueño, definitivamente debes ir al doctor.

Factores cotidianos como el cambio de clima, la falta de sueño, fatiga, estrés emocional, luces muy brillantes, ruidos muy fuertes, olores penetrantes, tomar vino tinto, comer chocolate, saltarte comidas e ingerir cafeína, pueden también desencadenar un dolor de cabeza.

¿Cómo tratar un dolor de cabeza?

Las formas más comunes de tratar los dolores de cabeza son el descanso y los medicamentos para aliviar el dolor.

Los medicamentos genéricos para el alivio del dolor están disponibles sin receta. Los médicos también pueden recetar medicamentos preventivos como antidepresivos tricíclicos, agonistas del receptor de la serotonina, medicamentos antiepilépticos y betabloqueantes.

A veces, un dolor de cabeza puede ser el resultado de la deficiencia de un nutriente o nutrientes en particular, especialmente magnesio y ciertas vitaminas B. Las deficiencias de nutrientes pueden deberse a una dieta de mala calidad, problemas de mala absorción subyacentes u otras afecciones médicas.

Algunos tratamientos alternativos para aliviar una jaqueca son la acupuntura, terapia cognitiva, productos naturales y nutricionales, meditación e hipnosis.

Los dolores de cabeza son, en su mayoría, causados por factores cotidianos y no representan un peligro a la salud, aunque pueden afectar la vida de quien los padece si no se tratan a tiempo.

Si los sufren muy a menudo y son muy intensos, debes visitar a un médico para descartar que sea una enfermedad más seria.

También te puede interesar: Mujeres con 5 hijos o más tienen mayor riesgo de desarrollar Alzheimer