Todos aquellos que acuden aun gimnasio o centro deportivo quieren estar en forma, tener buen cuerpo y ser saludables, lo cual implica alejarse de ciertos vicios nocivos como las cervezas, pero imagina una cerveza que sea especial para personas fitness.

Ciudad de México .- Dado que muchos dedicados al ejercicio comúnmente no beben, es probable que no acudan a fiestas porque ello implica tomar alcohol y echar abajo la disciplina y el cuerpo que tanto les ha costado ganar, una marca alemana de cervezas creo un cerveza enfocada en ese grupo de adictos al ejercicio.Esta bebida no tiene alcohol, lo que reduce el consumo de carbohidratos/Imagen: mangiaebevi.it

Así fue como nació la cerveza creada por JoyBräu, la cual tiene un total de 21 gramos de proteína, casi una tercera parte de la dosis que necesitan todos aquellos que les gusta ejercitarse, ello considerando que lo recomendable es tomar un gramo de proteína por cada kilogramo de peso, por lo que una persona que pesa 70 kilo gramos, necesitaría 70 gramos de proteína diaria.

Lo más interesante de esta bebida no tiene alcohol, lo que reduce el consumo de carbohidratos que tanto dificultan mantener un físico marcado y bajo en grasa, además es anunciada como “una bebida refrescante”, lo que reforzaría el beneficio de la rehidratación para después del ejercicio.

Sus creadores describen el sabor de la cerveza como “ligera, menos amarga que las cervezas clásicas alemanas y un con un toque cítrico”.

La cerveza ya recibió un primer premio a la innovación por parte de FIBO, la exposición de fitness más grande el mundo y sus primeros lotes ya se agotaron, pero aún no esta a la venta en México.

Por ello, si eres un adicto al gym o simplemente te gusta estar en forma y cuidar tu salud, ya tendrás una excusa perfecta para ir a beber y divertirte.

