¿Qué son los celos retroactivos y cómo pueden afectar tu relación?

En algún punto de nuestra vida, al iniciar una relación en pareja, hemos llegado a sentir celos; pero, ¿cómo saber cuando estos pueden arruinar nuestra relación?, ¿por qué se convierten de celos “inofensivos” a celos enfermizos que podrían acabar con el amor?

Si bien, compartir nuestro pasado e historias con nuestras parejas actuales puede beneficiar la relación al no tener secretos y mejorar la comunicación, también puede traer consecuencias no gratas si nuestra pareja es celosa o posesiva. ¿Cómo saber hasta dónde aguantar? Sin duda, este tema no es fácil de reconocer, y aunque puede ser vergonzoso es completamente humano y un sentimiento natural.

Es aquí donde surgen los celos retroactivos, estos aparecen cuando te molesta pensar en las parejas anteriores de tu pareja, puedes llegar a pensar que aún hay algún sentimiento entre ellos e imaginas escenarios en los que tu pareja te engaña con sus ex novios(as).

Este trastorno está considerado como un trastorno obsesivo compulsivo, podemos notarlo en la persona que le pide a su pareja que le envíe un mensaje cada hora, que quiere saber cada paso de él o ella, que pide detalles de sus relaciones anteriores incluso si ya han pasado varios años y en aquellos que no pueden parar de pensar y obsesionarse con ello.

A pesar de que los celos se centran en el presente, los celos retroactivos se enfocan en el pasado y sus síntomas son muy similares. Ambos tipos de celos conllevan enojo, miedo, ansiedad y paranoia. Ambos pueden hacer que la persona que los padece haga cosas como revisar el celular de su pareja, pasar horas interrogándolos y hacer que una buena relación se convierta en un experimento fallido.

Los celos retroactivos pueden ser difíciles de curar ya que se basan en el pasado y no en el presente, esto hace que sea más difícil de sobreponerse ya que el afectado sabe y está consciente de su irracionalidad.

Conscientemente, la persona que padece de celos retroactivos sabe que todo quedó en el pasado y por ende es irracional sentirse ansioso sobre ello, pero emocionalmente no pueden quitarse la sensación de que hay algo mal o algo que no concuerda en el pasado de su pareja.

Desafortunadamente frases como “supéralo” o “el pasado te forma en la persona que eres” no tienen efecto alguno. Si pudieran curarse con pensar “está bien, no pensaré en ello más, es tiempo de seguir adelante” ya lo hubieran hecho desde la primera vez que se sintieron celosos.

¿Cómo romper el ciclo de los celos retroactivos?

Lo primero que hay que plantearse es que no es posible deshacerse de los celos retroactivos solo por pensar en ello, no puedes deshacerte de un problema pensando en él. Se puede trabajar en la forma en que se reacciona al problema, el pasado no es el problema, sino la forma en como lo vemos.

La mejor forma de superar estos celos es trabajar en la autoestima y confianza en uno mismo, dejar de pensar que tu pareja puede encontrar a alguien “mejor” que tú. Esto es porque los celos son una forma de expresar la ansiedad que genera perder a la persona amada. Piensa en qué cosas no te gustan de ti y que temes que a tu pareja tampoco le gustan y trabaja en ello.

Una relación se basa en confianza, comunicación y honestidad, no permitas que los celos terminen con una relación que puede traer felicidad y bienestar a tu vida.

