La luz de tu celular podría dejarte ciego

La luz azul afecta tu visión; estudio revela cómo con el tiempo los celulares y otros dispositivos pueden desgastar tu retina.

Se dice que la luz azul emitida por nuestros celulares puede causar daños irreparables en nuestros ojos, un nuevo estudio ha descubierto el daño que pueden hacer.

Investigadores dicen que esta luz es absorbida por moléculas vitales en nuestra retina y desencadena la producción de un químico tóxico que mata las células. Esto provoca la aparición de puntos negros en nuestra visión que son distintivos de la degeneración macular, una enfermedad que conduce a la ceguera.

El equipo de la Universidad de Toledo en Ohio comentó que es urgente que la gente no use sus celulares en la oscuridad porque esto dilata la pupila y puede causar aún más daño, ya que la luz azul entra directamente a nuestros ojos.

Para este estudio, el equipo decidió enfocarse en el retinol, un tipo de vitamina A encontrado en la retina que convierte la luz en energía metabólica. Las células fotorreceptoras, conocidas más comúnmente como bastones y conos, usan retinol para convertir la luz en señales que se envían al cerebro.

“El ojo humano refleja muy bien la luz UV (como la del sol), pero permite la entrada de luz azul y el retinol puede absorber muy bien la luz azul”, comentó el Dr. Ajith Karunarathne, autor principal del estudio y profesor asistente en el departamento de química y biología en la UT.

El retinol que es absorbido por la luz azul desencadena una reacción que encubre a las células de oxígeno en una molécula tóxica que mata a las células receptoras.

Mediante un análisis, los investigadores probaron lo dañinas que son las células de retinol, las cuales fueron absorbidas por la luz azul cuando fueron inyectadas dentro de otras células como las del cáncer o del corazón, las cuales también murieron. El Dr Karunarathne notó que el retinol que no había absorbido la luz azul no tuvo ningún efecto en las células. Agregó que no existió actividad cuando la retina se expuso a otras luces de distinto color, como por ejemplo verde, roja o amarilla.

El equipo encontró una molécula, un derivado de la vitamina E conocida como alfa-tocoferol que puede evitar que las células mueran.

“Cuando dañas las células fotorreceptoras, se dañan para siempre, por lo que el derivado de la vitamina E solo mitiga el daño ya hecho”, dijo el Dr Karunarathne. “Estamos actualmente buscando más moléculas para ver si pueden sofocar esta reacción dañina”, agregó

Explicó que a medida que envejecemos, se debilita la capacidad de prevenir los ataques a la retina que ha absorbido la luz azul, y esto conduce a una degeneración macular.

El Dr Karunarathne menciona que hay algunas formas de protegernos, como usar lentes que puedan filtrar tanto la luz UV como la luz azul, usar filtros de luz en el teléfono y no ver las pantallas de celulares o tablets en la oscuridad.

“Ver los celulares en la oscuridad puede ser muy dañino porque las pupilas se dilatan y más luz azul puede entrar y causar daño”, dijo.

