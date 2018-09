Número de pacientes con enfermedades crónicas aumenta debido a la inactividad física: OMS

En un reporte emitido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que en los últimos diez años las personas que padecen enfermedades crónicas aumentaron debido a la falta de actividad física, ya que esto aumenta el riesgo de desarrollarlas.

“Según muestra un nuevo informe, la inactividad física habitual aumenta el riesgo de una mala salud de las personas, incluidas las enfermedades cardiovasculares, varios tipos de cáncer y diabetes, caídas y afecciones de salud mental”, indicó la OMS en un comunicado. En la investigación se analizaron 358 encuestas, que recopilaron datos de casi dos millones de personas de todo el mundo, quienes informaron sus niveles de actividad tanto en el trabajo como en el hogar.

Los participantes incluyeron personas mayores de 18 años en un total de 168 países, un aumento respecto del estudio anterior de la OMS de 2010, que incluyó solo 146 naciones.

A través de un artículo publicado en The Lancet Global Health, el organismo internacional detalla que alrededor del mundo, aproximadamente una de cada tres mujeres y casi uno de cada cuatro hombres no hace suficiente ejercicio para evitar este tipo de enfermedades y añade que uno de cada cuatro adultos en el mundo, mil 400 millones de personas o el 28.0 por ciento de la población mundial, están físicamente inactivos.

En declaraciones retomadas por Notimex, Regina Guthold, principal investigadora del estudio, señaló que las mujeres son menos activas que los hombres, con una diferencia de más del 8.0 por ciento a nivel mundial, es decir el 32.0 por ciento en hombres, frente al 23.0 por ciento de las mujeres.

De igual forma recordó que de acuerdo con la OMS el nivel recomendado de actividad física para los adultos es de al menos 150 minutos de intensidad moderada o 75 minutos de actividad intensidad vigorosa cada semana, por lo que las personas que no cumplen con ello tienen un riesgo mayor de desarrollar enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, demencia y algunos cánceres.

De acuerdo con la experta, la región de América Latina y el Caribe, así como los países occidentales de altos ingresos son las dos regiones del mundo con mayores niveles inactividad y con tendencias a seguir en aumento.

