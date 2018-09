La Organización Mundial de la Salud reveló el listado de las naciones “mas floja” a nivel mundial, las cuales tiene el mayor número de habitantes que no realizan algún tipo de ejercicio.

A través de un artículo publicado en The Lancet Global Health, investigadores de la Organización Mundial de la Salud (OMS) revelaron que el pasado 2017 aproximadamente una de cada tres mujeres y casi uno de cada cuatro hombres no hace suficiente ejercicio y añade que uno de cada cuatro adultos en el mundo, mil 400 millones de personas o el 28.0 por ciento de la población mundial, están físicamente inactivos.

Los resultados de la investigación se consiguieron después de analizar 358 estudios posteriores, que recopilaron datos de casi dos millones de personas de todo el mundo, quienes informaron sus niveles de actividad tanto en el trabajo como en el hogar, la muestra abarco a mayores de 18 años en 148 países.

De esta forma el ranking indica que las naciones “mas flojas” son Kuwait, Arabia Saudita e Irak, así como Samoa Americana, territorio no incorporado de Estados Unidos, ya que en estos cuatro países más de la mitad de los residentes no ejercen suficiente actividad física, mientras que el país más ‘enérgico’ es Uganda, donde solo un 5,5 por ciento de la población no es lo suficientemente activo.

Según RT, los expertos realizaron los cálculos partiendo de cada región y del nivel de ingresos, por lo cual escogieron a países de distintas zonas de Asia, África, Occidente, América Latina y el Caribe, y Oceanía. En nuestro continente la nación con menor porcentaje de gente que realiza el ejercicio necesario para evitar enfermedades crónicas es Brasil, ya únicamente el 47 por ciento de sus habitantes realiza esta actividad.

Por su parte México se ubica en la parte media de la tabla, ya que de acuerdo con la investigación entre el 30 y 39.9 por ciento de sus mujeres hace algún tipo de ejercicio mientra que sus varones se ubican en el rango del 20 y 29.9 por ciento.

De acuerdo con la OMS el nivel recomendado de actividad física para los adultos es de al menos 150 minutos de intensidad moderada o 75 minutos de actividad intensidad vigorosa cada semana, por lo que las personas que no cumplen con ello tienen un riesgo mayor de desarrollar enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, demencia y algunos cánceres.