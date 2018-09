Probióticos podrían ser la respuesta a la resistencia a los antibióticos

Los niños que toman un suplemento de probióticos al día tienen menos necesidad de tomar antibióticos de acuerdo a un estudio reciente.

La resistencia a los antibióticos es una de las mayores preocupaciones del sector salud, ya que la mutación de las bacterias hace que combatir infecciones sea cada vez más complicado.

Sin embargo, un estudio sugiere que la respuesta a este problema pueden ser los probióticos. Investigadores de Estados Unidos, Países Bajos y el Reino Unido analizaron doce estudios anteriores sobre los beneficios o daños que mostraron los infantes que recibieron diariamente un suplemento de probióticos.

El Dr. Daniel Merenstein, de la Universidad George Washington, dijo estar sorprendido por los resultados que mostraron que aquellos que tomaron probióticos tuvieron una menor necesidad de tomar antibióticos. Esta es la primera vez que se establece una conexión entre el uso de probióticos y antibióticos.

El Dr. Merenstein, director de la división de investigación de medicina familiar, ha estudiado la resistencia a los antibióticos durante años, creando estrategias de prevención e intentando descubrir alternativas.

“Una cosa que siempre me preguntan es: ‘¿deberían las personas saludables tomar probióticos?’ Así que invitamos a diferentes personas de todo el mundo a tener esta discusión para ver los datos. Pensamos que esta era la primera área a la cual poner atención, debido a la resistencia a los antibióticos”.

Los probióticos son bacterias vivas, microorganismos que se encuentran en todo el cuerpo humano y en otras cosas, como productos alimenticios fermentados. Aunque los probióticos se han puesto “de moda” recientemente, el zoólogo ruso del siglo XX, Elie Metchnikoff, es reconocido como el primero en sugerir que podrían beneficiar la salud humana en 1907.

Ahora, podemos encontrar marcas de leche, yogur y hasta paquetes de tableta con “miles de probióticos”. Su consumo sigue aumentando, en parte debido al reciente auge en la investigación sobre la microbiota intestinal.

Este tipo de investigación aún se encuentra en sus primeras fases, pero los científicos afirman que la composición individual de las bacterias intestinales de cada persona puede afectar desde sus patrones de sueño hasta su salud mental.

“Obviamente la resistencia a los antibióticos es un enorme problema. Hemos visto resultados como estos antes, cómo los probióticos reducen las enfermedades gastrointestinales y respiratorias, pero estábamos interesados en ver cómo afecta la resistencia a los antibióticos”, comentó el Dr. Merenstein.

Al revisar los estudios anteriores, los investigadores encontraron que los niños que tomaban suplementos de probióticos diariamente tenían hasta un 29 por ciento menos de necesidad de recibir antibióticos. Incluso, unos estudios afirmaban que los infantes tenían un 53 por ciento menos de necesidad de antibióticos si consumen probióticos regularmente.

Otro estudio, este llevado a cabo por investigadores israelíes pioneros en salud intestinal, han publicado dos aclamados estudios que demuestran que nuestro enfoque para administrar probióticos es defectuoso ya que la composición de bacterias de cada persona es diferente, por lo que administrar cierto número y tipo de bacterias puede funcionar para algunos pero no para otros.

El Dr. Merenstein está de acuerdo, pero dice que la realidad es “todavía estamos muy lejos” de tener una técnica para mapear el microbioma de cada persona y así proporcionarle los probióticos que necesita.

“La dieta, el ejercicio, los medicamento, creemos que todo debe ser individualizado, pero aún no es posible. No podemos ser muy específicos todavía”. Si alguien pregunta ‘¿qué probiótico debo tomar?’ No tenemos la respuesta a eso. ¿Debería ser una cepa o múltiples cepas? No lo sabemos Entonces, hasta que lo sepamos, tenemos que decir que, según estos datos, un enfoque general parece funcionar”, comentó.

Los resultados de la investigación fueron publicados en el European Journal of Public Health.

