Escuchar música estimula tu energía física y reduce el cansancio

La próxima vez que vayas al gimnasio o a realizar una actividad física, deberías escuchar música, ya que el ritmo activa una parte del cerebro que evita que te canses.

Un estudio llevado a cabo por la Universidad Brunel en Londres descubrió que escuchar música mientras se realiza una actividad física activa estimula la región del cerebro asociada con la relajación de la fatiga.

Los participantes del estudio, que escucharon la canción ‘I Heard It Through The Grapevine‘ de Marvin Gaye, dijeron que al escuchar la canción de 11 minutos sintieron que su rutina de ejercicios había terminado en solo 60 segundos, y muchos agregaron que les resultó más fácil y menos aburrido ejercitarse cuando la canción se estaba reproduciendo.

El autor del estudio, el Dr. Marcelo Bigliassi, dijo: “La música es un estímulo muy poderoso y se puede utilizar para calmar las sensaciones corporales negativas que generalmente surgen durante el ejercicio”. Sin embargo, a él le preocupa que las personas se vuelvan dependientes de la música en un intento de “escapar de la realidad”, y que las generaciones futuras sean incapaces de tolerar la fatiga durante el ejercicio sin música.

Los investigadores hicieron que 19 adultos sanos, con una edad promedio de 24 años, realizaran un ejercicio físico mientras escuchaban ‘I Heard It Through The Grapevine‘ y después hacerlo mientras no escuchaban la canción.

Durante un total de 10 minutos, los participantes se sujetaron a un agarre de silicona durante 10 segundos, seguidos por 10 segundos de descanso.

Se llevaron a cabo exploraciones de resonancia electromagnética en los participantes a lo largo del experimento para determinar qué regiones de sus cerebros que se activaban. Se eligió hacer este tipo de ejercicio (agarre) debido a que para obtener las imágenes por resonancia magnética se requiere que la cabeza de la persona permanezca inmóvil.

Al final de la tarea, se les preguntó a los participantes qué tan exhaustos se sentían, si soñaron despiertos durante el ejercicio y si sentían alguna incomodidad en sus manos.

Después de realizar la prueba mientras escuchaban música, los participantes afirmaron que la canción hizo el ejercicio más fácil, y uno de ellos incluso comentó que “fue muy aburrido sin música” y otro dijo “me distraía tanto con la música que parecía que todo el ejercicio solo tomó un minuto”.

En lo que se refiere a la actividad cerebral, los hallazgos sugieren que escuchar música activa un área del cerebro que está asociada tanto con el movimiento como con la fatiga. Aunque la música fue una distracción durante el ejercicio, los resultados sugieren que escuchar la canción no redujo el dolor en las manos de los participantes después de hacer la actividad.

Los investigadores también creen que el gusto musical de cada persona influyó en los resultados, ya que el cerebro de cada persona puede reaccionar de diferente manera según la melodía que escuche, siendo las de su gusto personal las más efectivas. Sin embargo, a todos los participantes les pareció agradable la canción utilizada en el estudio.

Los investigadores también dijeron que la prueba de agarre es una forma ligera de ejercicio y, por lo tanto, una actividad más intensa puede producir diferentes resultados.

“Mi opinión es que los estímulos musicales pueden y deben usarse y promoverse, pero con el debido cuidado. Tengo algunas preocupaciones sobre el uso exagerado de la música durante el ejercicio. Esto se debe a que, como seres humanos, estamos constantemente tratando de escapar de la realidad y, también, escapar de todas las formas de incomodidad y dolor físico”, comentó el Dr. Bigliassi.

Él dijo que las personas deberían aprender otros métodos para lidiar con el dolor y la fatiga durante el ejercicio, y, aunque se debe aprovechar, no solamente distraerse escuchando música.

Los resultados del estudio fueron publicados en el International Journal of Psychophysiology.

