¿Qué causa la pareidolia? El fenómeno de ver caras en lugares inusuales

Ver animales en las nubes, una cara en la luna u formas humanas en otros objetos son ejemplos de lo que se llama pareidolia. Aquí te explicamos más sobre este fenómeno.

El fenómeno psicológico que hace que algunas personas vean una imagen o escuchen un sonido vago o aleatorio como algo significativo se conoce como pareidolia.

La palabra se deriva de las palabras griegas para, que significa algo defectuoso, incorrecto, en lugar de; y el sustantivo eidōlon, que significa imagen, forma o figura. La pareidolia es un tipo de apofenia, que es la experiencia consistente en ver patrones, conexiones o ambos en sucesos aleatorios o datos sin sentido.

Algunos ejemplos comunes son ver la imagen de personas o animales en las nubes o en la superficie de la luna.

¿Por qué ocurre la pareidolia?

Hay una serie de teorías sobre la causa de este fenómeno. Los expertos dicen que la pareidolia proporciona una determinación psicológica para muchos delirios que involucran los sentidos. Creen que pareidolia podría estar detrás de numerosos avistamientos de ovnis y el monstruo del Lago Ness, así como escuchar mensajes en discos cuando se reproducen al revés.

La pareidolia a menudo tiene connotaciones religiosas. Un estudio en Finlandia descubrió que las personas que son religiosas o que creen firmemente en lo sobrenatural tienen más probabilidades de ver rostros en objetos inanimados y paisajes.

Carl Sagan, astrónomo y autor estadounidense, argumentó que la pareidolia era una herramienta de supervivencia. En su libro de 1995, “The Demon-Haunted World – Science as a Candle in the Dark” (El mundo y sus demonios, la ciencia como una luz en la oscuridad), argumentó que esta capacidad de reconocer rostros desde la distancia o con poca visibilidad era una técnica de supervivencia importante. Si bien este instinto permite que los humanos juzguen instantáneamente si una persona que viene en sentido contrario es amiga o enemiga, Sagan señaló que podría dar como resultado una interpretación errónea de imágenes aleatorias o patrones de luces y sombras como rostros.

La pareidolia en la psicología

El test Rorschach usa pareidolia en un intento de obtener información sobre el estado mental de una persona. Se utiliza principalmente para evaluar la personalidad. Consiste en una serie de 10 láminas que presentan manchas de tinta, las cuales se caracterizan por su ambigüedad y falta de estructuración. Sin embargo, su uso ha sido criticado y es muy controvertido.

Ejemplos famosos de pareidolia

Un excelente ejemplo de pareidolia y su conexión con imágenes religiosas es la Sábana Santa de Turín, una tela con la imagen de un hombre, que algunos creen que es Jesús, quien parece haber sufrido un trauma consistente con la crucifixión. La imagen se observó por primera vez en 1898, en la placa fotográfica invertida del fotógrafo aficionado Secondo Pia, a quien se le permitió fotografiar el manto mientras se exhibía en la Catedral de Turín.

Estos son otros casos

Algunos visitantes de la iglesia St. Mary’s en Rathkaele, Irlanda, dicen que un árbol afuera de la iglesia tiene una silueta de la Virgen María.

El daño a la Pedra da Gávea, una enorme roca en las afueras de Río de Janeiro, Brasil, creó una impresión que muchos interpretan como un rostro humano.

Mucha gente pensó que las imágenes tomadas en 1976 por la misión Viking 1 mostraban una cara en Marte que podría haber sido el remanente de una antigua civilización.

En septiembre de 1969, teóricos de conspiraciones afirmaron que algunos discos de The Beatles contenían pistas sobre la supuesta muerte de Paul McCartney. Muchos escucharon las palabras “Paul is dead” (Paul está muerto= , cuando la canción “Strawberry Fields Forever” se reprodujo al revés, un proceso conocido como “backmasking”. Esta es una leyenda urbana común que algunos creen hasta el día de hoy.

En 1977, se dio la aparición de Jesucristo en una tortilla de harina en la pequeña ciudad de Lake Arthur, Nuevo México, a 40 minutos al sur de Roswell.

Diane Duyser de Miami vendió en el 2004 un sándwich de queso de 10 años de antigüedad en eBay. Ella aseguraba tenía la imagen de Jesús. El valor del sándwich fue de 28 mil dólares.

Ese mismo año, Steve Cragg, director juvenil de la Iglesia Metodista Unida Memorial Drive en Houston, Texas, descubrió un Cheeto que se parecía a Jesús.

Donna Lee de Toledo, Ohio, vio una imagen de Jesús en una pasta pierogi que estaba preparando el Domingo de Ramos del 2005.

En 2007, en Singapur, un callo en un árbol se parecía a un mono, lo que llevó a los creyentes a rendir homenaje al “dios mono”.

Un rol de canela con el retrato de la Madre Teresa fue descubierto en el Bongo Java Café en Belmont, Tennessee. Estuvo en exhibición durante unos 10 años, hasta que fue robado en Navidad del 2007.

En el 2012, muchas personas hicieron un peregrinaje a un árbol en la Calle 60 y la Avenida Bergenline en el oeste de Nueva York, N.J., para ver un árbol dañado que algunos creían se parecía a la imagen de la Virgen María representada por Nuestra Señora de Guadalupe.

¿Puedes ver formas de rostros o animales en los siguientes objetos?

De alguna manera, las imágenes pareidólicas que descubrimos tienden a indicar las cosas que más nos interesan, ya sean personas, animales u otros objetos. Encontrar tales imágenes “incrustadas” puede ser divertido e interesante, casi un hobby para algunos, como aquellos que gustan de buscar formas en las nubes. Pero para algunos también pueden alimentar la obsesión y la paranoia. Puedes disfrutar de la pareidolia, pero recuerda que lo que estás viendo no está realmente ahí, sino en tu mente.

