Descubre como proteger tu bienestar mental en época navideña

De acuerdo con especialistas no existe la denominada depresión navideña pero aún así emitieron diversas recomendaciones para proteger nuestra salud mental durante esta época.

Guadalajará, México .- Tener un bajo estado de animo cuando los días son más cortos que la noche, y por ende la incidencia de la luz que llega a nuestros ojos es menor, acción que sucede regularmente en el invierno, puede ser confundido con la nombrada depresión navideña afección que no esta identificada como un padecimiento, ya que en realidad es trastorno afectivo estacional explicó, a Excélsior, Verónica Alcalá Herrera, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM.

Aún así diversos especialistas emiten diversas recomendaciones para proteger nuestro bienestar mental en época navideña. Por ejemplo Lorena Genoveva Hernández Muñoz, directora del Instituto Jalisciense de Salud Mental (Salme), informó que se lanzó la campaña “Navidad en armonía, comparte emociones positivas”, para promover el equilibrio emocional y hábitos de vida saludables en la temporada navideña.

Apuntó que el propósito es difundir entre la población recomendaciones para vivir una navidad con salud física y mental, al tiempo de ponderar tradiciones familiares, evitar los excesos, fortalecer los lazos sociales y familiares, planear compras con anticipación y hacer algún voluntariado, entre otras.

Dijo que otro de los ejes centrales de la campaña es desmitificar la existencia de la depresión navideña y el supuesto aumento del fenómeno suicida mediante información que permita a la población distinguir entre la nostalgia, la tristeza pasajera y la depresión como un trastorno del estado de ánimo.

“La depresión navideña en realidad no existe, si ustedes lo buscan en la literatura no existe con ese término, no existen referencias científicas de la depresión navideña”, declaró, a Notimex, Hernández Muñoz.

Por su parte el subdirector de Atención Médica de Salme, Álvaro Ruíz del Toro, recomendó para vivir una navidad con salud física y mental: recuperar el valor de la navidad y las tradiciones familiares; celebrar responsablemente y evitar el exceso.

“Además de fortalecer los lazos sociales y familiares; dar sentido de la navidad y voluntariado; regálate tiempo; planea tus compras con anticipación; y una visita o una llamada es más significativa que un obsequio caro”, finalizó el especialista.