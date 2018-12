Conectarse menos de 30 minutos diarios a las redes sociales nos hace más felices: Estudio

Para evitar que los comentarios o publicaciones negativas recibidas en las redes sociales afecten el estado de animo de sus usuarios es necesario no pasar más de 30 minutos diarios en estas plataformas, asegura una nueva investigación realizada en Estados Unidos.

Pensilvania, Estados Unidos .- A través de un estudio publicado en Journal of Social and Clinical Psychology investigadores de la Universidad de Pensilvania señalaron que las personas que accedieron a revisar únicamente por treinta minutos sus perfiles de redes sociales presentaron niveles mayores de felicidad, que aquellos que no tuvieron ese limite de uso.

De esta forma los científicos señalan que obtuvieron estos resultados después de analizar el estado de animo de 143 estudiantes quienes fueron colocados al azar en dos grupos. En uno de ellos limitaron el tiempo que pasaban en Facebook, Instagram y Snapchat a 10 minutos por día en cada plataforma. En el otro grupo usaron las redes sociales con normalidad durante un periodo de tres semanas.

Los investigadores explican que el grupo que limitó su uso de las redes sociales tuvo una disminuciones significativa en sentimiento de soledad y depresión, comparado con el grupo que usó las redes sociales de forma habitual.

“Uno de los beneficios que se observaron en ambos grupos fue una disminución en la ansiedad y miedo de estar perdiéndose algo, sugiriendo que podría haber beneficios en un uso más monitorizado”, añade el estudio.

De igual forma recordaron investigaciones previas en donde se indica que el uso reiterado de Facebook e Instagram se han asociado con síntomas de depresión . “Un uso mayor de Facebook está asociado con autoestima más baja y mayor soledad. Y un uso mayor de Instagram está asociado con problemas de imagen corporal”.

Este estudio, según sus autores, es la primera “investigación experimental ecológicamente válida” que tiene en cuenta diferentes redes sociales y monitoriza objetivamente su uso.

“Nuestro estudio es el primero en establecer un enlace claro causal entre la reducción del uso de redes sociales y la mejora en los estados de soledad y depresión”, dicen los autores. “Es irónico, pero tal vez no sorprendente, que la reducción del uso de redes sociales, que nos prometen la conexión con otros, de hecho nos ayude a sentirnos menos solos y deprimidos”.

Como recomendación para evitar que el uso de las redes sociales influya en nuestro estado de animo los científicos recomiendan no pasar más de 30 minutos diarios divagando en las redes sociales.

Con información de CNET.