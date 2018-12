Teléfonos inteligentes han causado aumento de estrés y ansiedad laboral

Se cree que el aumento del uso de teléfonos inteligentes es el culpable, ya que revisar correos electrónicos y otros mensajes laborales fuera de las horas de trabajo significa que los profesionales nunca se desconectan de su empleo.

El uso de dispositivos y estar siempre atentos a mensajes del trabajo, incluso en horas y días libres, ha causado que las admisiones en hospitales a causa del estrés y la ansiedad aumenten un 37 por ciento en la última década.

Las cifras muestran que los ingresos hospitalarios por estrés y ansiedad aumentaron en más de un cuarto en la última década. Dichas estadísticas revelan que el aumento más pronunciado se produjo entre los trabajadores de oficina, con un aumento del 37 por ciento en el número de admisiones por estas causas.

Los problemas relacionados con el estrés y la ansiedad representaron el 44 por ciento de todas las enfermedades relacionadas con el trabajo el año pasado, que ha aumentado en su totalidad un 34 por ciento en la última década. Y los casos más graves, que llevaron a los ingresos hospitalarios, aumentaron en un 28 por ciento.

Esto ha resultado en una pérdida de más de 50 millones de días hábiles en el último año, si se suma el ausentismo, y le ha costado a la economía mundial miles de millones de dólares. El análisis fue realizado por la firma Mahabis. Su fundador, Ankur Shah, dijo: “El estrés y la ansiedad son ahora un problema que nosotros, como individuos y como país, no podemos permitirnos ignorar.

“Cada vez más, las personas sienten que no pueden lidiar con el estrés de la vida moderna, pero al mismo tiempo no sienten que tengan permiso para desconectarse. Es por eso que hoy estamos lanzando el ‘Movimiento de tiempo de inactividad, alentando a las personas a reconocer la importancia de desconectarse y tomarse tiempo para sí mismos. Creemos firmemente que los beneficios no solo los sentirán los individuos, sino también las empresas y la sociedad en general”.

La evidencia sugiere que el aumento del estrés en el trabajo es un factor clave de la ansiedad. Datos de la Encuesta de la Fuerza Laboral de la Oficina Nacional de Estadísticas en el Reino Unido revelan que los casos de ansiedad aumentaron en un 34 por ciento, de 444 mil en 2007/08 a 595 mil en 2017/18 tan solo en ese país europeo.

Además del impacto devastador que tienen los trastornos de salud mental en el individuo, también afectan a las empresas. Una encuesta realizada por el Congreso de Sindicatos de representantes de salud y seguridad de principios de este año encontró que casi siete de cada diez compañías mencionan el estrés como un problema en su fuerza laboral.

Un análisis separado encontró que han aumentado los justificantes médicos por trastornos mentales o de conducta. Incluso hubo un aumento del seis por ciento en el número de justificantes por trastornos neuróticos o relacionados con el estrés en el último año.

Esto se produce después de que un estudio publicado a principios de este año por la Mental Health Foundation reveló que de sus 4 mil 619 participantes, el 74 por ciento admitió sentirse tan estresado que se sintieron abrumados e incapaces de hacer concentrarse. De los que se sintieron estresados, el 51 por ciento desarrolló depresión, mientras que el 61 por ciento informó sentirse ansioso.

Sentir que tenían que responder a mensajes o correos electrónicos de sus jefes al instante fue un desencadenante de estrés para el 12 por ciento de los participantes.

Junto con la depresión, la ansiedad es una de las afecciones de salud mental más comunes en México. Se estima que una de cada seis personas experimenta un problema de salud mental en el lugar de trabajo.

