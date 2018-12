Que tengas unas fitness fiestas decembrina

Si tú eres dedicado a algún deporte como correr, ir al gimnasio, practicar yoga, jugar fútbol u algún otro más, seguro sabes que una cosa que necesitas es disciplina, pero puede que en estas fiestas te cueste un poco de trabajo seguir entrenando.

Ciudad de México .- La razón por la que en esta temporada te costará más trabajo continuar con tu vida deportiva es la navidad y todo lo que implica, fiesta, comida, desvelos y excesos.

Por ello es importante que si realmente eres una persona que le gusta la actividad física, aunque te veas cerca de la tentación aprendas a tener autocontrol, claro que siempre puede equilibrarse con la diversión.

De acuerdo con OCC, portal de búsqueda de empleo, enlisto algunos tips que te ayudarán continuar con tus metas si perderte la diversión.

1- ¡Nunca dejes de ir al gym!

Si todas tus fiestas son por la noche, lo mejor es que sacrifiques un poco de tu sueño y te propongas ir por las mañanas al gym. Así tendrás energía durante el día y podrás seguir con tu rutina, sin descuidar tu vida fit. Lo más recomendable es que hagas ejercicio de resistencia, ya que un entrenamiento de este tipo sirve para aumentar el tejido muscular y quemar calorías, ¡justo lo que necesitamos!

2- Aprende a decir que ¡NO!

Debes estar consciente de que en cualquier reunión habrá infinidad de botana (cero saludable), es aquí cuando tu fuerza de voluntad tiene que entrar. Acepta únicamente la que creas que tiene menos calorías y opta por llevar tus propios snacks. En esta época, aprovecha para llevarlos en alguna presentación llamativa o decorados a tu manera; incluso podrías llevar algo saludable para “matar dos pájaros de un tiro” (quedas bien y comes bien).

3- Dos litros de agua mínimo

Tener una buena hidratación ayudará a desintoxicar tu cuerpo. También ayuda a que comas menos entre comidas, ya que te sentirás satisfecho. Se recomienda que antes de cada comida bebas un vaso de agua.

4- Dile ¡NO! al recalentado

Todo el mundo sabe lo rica que es la comida navideña: romeritos, pavo, ensalada de manzana, etc. No está mal que la comas, pero eso sí, olvídate del recalentado o de repetir plato. Trata de comer con moderación y no olvides beber un vaso de agua antes de hacerlo.

5- ¿Y el alcohol?

Brindis y más brindis. Posiblemente será algo que verás mucho en las fiestas decembrinas, pero está en ti si aceptas o brindas con otra bebida. Si decides ingerir alcohol, de preferencia que sean bebidas bajas en calorías (vodka, whisky, tequila, vino tinto) y evita acompañarlas con refrescos y jugos demasiado azucarados. Lo más recomendable es que no bebas alcohol.

“Lo principal es que te diviertas y encuentres un balance entre la diversión y tu vida saludable”, señala OCC.