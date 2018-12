Comelonas de fin de año pueden ser un riesgo para la salud

El último mes del año los encuentros con amigos, familiares o conocidos se incrementan sustancialmente por lo que es común que nos excedamos en los alimentos que consumimos lo que puede representar un riesgo para la salud.

Ciudad de México .- Si deseamos evitar enfermarnos durante las fiestas de fin de año ya no sólo debemos evitar cambios bruscos de temperatura, procurar estar abrigados y no estar en contacto con personas agripadas ahora los médicos también nos recuerdan que no debemos de excedernos en los alimentos que consumamos en estas fechas, ya que de hacerlo corremos el riesgo de padecer reflujo gastroesofágico.

De acuerdo con Erik Rebolledo Garduño, cirujano gastroenterólogo del Hospital Ángeles Metropolitano de la Ciudad de México, en nuestro país casi la mitad de la población adulta padece reflujo gastroesofágico (ERGE), el cual se complica cuando hay un exceso de comida y de bebidas.

“Una persona puede llegar a consumir hasta tres mil calorías diarias en las fiestas navideñas, debido a la alimentación saturada en grasas, el elevado consumo de bebidas alcohólicas o gaseosas y la ingesta de postres, que provocan problemas que van desde la indigestión, agruras, gastritis y altos niveles de glucosa”, señaló, a Notimex, el galeno.

De igual forma añadió que es común ver en los servicios de urgencias pacientes que acuden por abusos en las cenas que provocan reflujo y otros problemas de salud. Incluso señaló que hay casos en donde estas complicaciones pueden provocar la muerte del paciente.

En esos casos la causa del fallecimiento regularmente es broncoaspiración por episodios de reflujo, “por eso hay que tener un consumo moderado de alcohol, picante, postres y alimentos grasosos, particularmente en estas fechas cuando se tienen muchos compromisos sociales y familiares donde lo que abunda es comida”.

Rebolledo Garduño, explicó que el reflujo se caracteriza por la regurgitación (retorno) de los jugos gástricos que van del estómago al esófago, lo que causa irritación interna y sensación de quemadura en la garganta y boca.