El 95 por ciento de las enfermedades respiratorias, reportadas en época invernal, no requieren el uso de antibióticos, aseguró un especialista en otorrinolaringología.

La llegada el invierno aumenta considerablemente los casos de pacientes con gripe o malestares respiratorios y lo común es tomar algún medicamento que nos ayude a mejorar pero de acuerdo con especialistas existen ciertos tipos de padecimientos respiratorios que no requieren del uso de antibióticos.

Para David Ducoing, médico del Hospital Sedna, el 95 por ciento de las enfermedades respiratorias, reportadas en época invervanal, no requieren el uso de antibióticos, pues los padecimientos son generados por algún virus que puede ser tratado solo con medicamentos para calmar los síntomas.

“Contrario a las creencias populares, los antibióticos no generan un efecto en los síntomas de infecciones virales como resfriado común, gripe, rinitis infecciosa aguda y dolor de garganta”, aseguró el galeno. Quien añadió que “los antibióticos no harán que se sienta mejor, por el contrario, cuando un antibiótico no es necesario puede llegar a ocasionar efectos secundarios como: sarpullido, mareos, náusea, diarrea o incluso daños en el colon o alergias severas”.

El especialista en otorrinolaringología agregó que el efecto adverso de mayor importancia es la resistencia a los antibióticos, la cual cual ocurre cuando las bacterias crean mecanismos para reducir la eficacia de los medicamentos. Esta situación, la resistencia a los antibióticos, es considerado uno de los problemas de salud pública más apremiantes en el mundo.

“Las bacterias sobreviven, se siguen reproduciendo y causando daño, haciendo que el tratamiento se vuelva más complicado y costoso”, explicó Ducoing.

Para la prevención de alguno de estos padecimientos, el médico dijo que es necesario una adecuada alimentación e hidratación, lavado de manos frecuente, cubrirse al toser, reposo en casa cuando se esté enfermo y la vacuna contra la influenza.

Con información de Notimex.