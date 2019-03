Dormir con tu bebé aumenta su riesgo de muerte súbita

Un estudio encontró que los padres que duermen con sus bebés están poniendo en riesgo la vida del infante y ha ofrecido recomendaciones para evitar estos y otros riesgos al momento del sueño del bebé.

Investigadores han advertido que los bebés corren riesgo de sufrir síndrome de muerte súbita del lactante (SMSL) si duermen con sus padres, sobre todo en un sofá o sillón. Estas afirmaciones llegan después de que una nueva encuesta mostró que más del 40 por ciento de los padres no duermen con seguridad.

La encuesta realizada a más de 8 mil 500 padres por la organización The Lullaby Trust mostró que el 76 por ciento de los encuestados ha dormido con su bebé en algún momento. Sin embargo, más del 40 por ciento de los padres admitieron haberlo hecho en circunstancias peligrosas como en un sofá, tras haber bebido alcohol o al fumar.

Todas estas circunstancias aumentan considerablemente el riesgo de SMSL. Dormir en un sofá o sillón fue el riesgo más frecuente, ya que el 40 por ciento de los padres admite haberlo hecho y el 25 por ciento lo ha hecho más de una vez. Si un adulto duerme en un sofá o sillón con un bebé el riesgo de SMSL aumenta hasta 50 veces.

El 12 por ciento de los encuestados fuman y comparten la cama con su bebé y el nueve por ciento admitió haberlo hecho después de beber alcohol. Estudios han encontrado que compartir la cama con un bebé después de beber alcohol o usar drogas o tiene un riesgo muy alto de SMSL.

Según las últimas cifras disponibles, alrededor de 133 bebés mueren cada año por dormir con sus padres, muchos de los cuales lo hacen bajo circunstancias de alto riesgo.

Jenny Ward, directora ejecutiva interina de The Lullaby Trust, dijo: “El sueño compartido debe ser discutido con todas las familias. Sabemos por hablar con los padres que si se les dice que no duerman junto a su bebé, sentirán que no pueden discutir lo que realmente sucede.

“Como resultado, no recibirán consejos importantes sobre cómo dormir de manera más segura. Es una realidad que incluso si los padres no planean dormir con sus bebés, muchos aún se quedan dormidos con sus bebés involuntariamente.

“Los bebés pueden y mueren en situaciones de alto riesgo al dormir junto a sus padres. Si se les da el consejo correcto, los padres pueden prepararse para dormir con sus bebés de tal forma que ayudarán a mitigar esos riesgos y reducir la posibilidad de SMSL”.

The Lullaby Trust le ha pedido a los padres a tener una discusión abierta con los profesionales de la salud acerca de dormir con sus bebés, para que aprendan a hacerlo de manera segura.

Es común que los padres se duerman con su bebé, la encuesta encontró que el 33 por ciento de los padres habían compartido una cama con su bebé en una situación no planificada.

Se recomienda a los padres que mantengan el espacio alrededor del bebé libre de almohadas y edredones, que sus bebés siempre duerman boca arriba, evitar que mascotas u otros niños se acuesten en la misma cama y verificar que el bebé no pueda quedar atrapado entre el colchón y la pared. También se recomienda a los padres que nunca dejen a un bebé solo en una cama para adultos y que nunca duerman con un bebé en un sofá o sillón.

Los padres no deben dormir con sus bebés si fuman, han consumido alcohol recientemente o han consumido alguna droga que pueda causar somnolencia. Los padres nunca deben dormir juntos con bebés nacidos prematuramente (antes de las 37 semanas de embarazo) o que pesen menos de 2.5 kg al momento de nacer.

Un total de 8 mil 551 padres con niños menores de 2 años participaron en la encuesta.

