Más de la mitad de los jóvenes sufren una condición mental

Una alta cifra de jóvenes menores de 25 años se sienten tristes, deprimidos, estresados o con temor, sumando importancia a la inversión que se requiere en salud mental.

De acuerdo con una encuesta realizada por la fundación de Lady Gaga, nueve de cada 10 jóvenes consideran que la salud mental es una prioridad máxima, pero menos de la mitad califican su salud mental como buena.

La mayoría (55 por ciento) de los 2 mil entrevistados, de entre 13 y 24 años dijeron que estaban estresados. Un tercio (34 por ciento) se sintió triste la mayor parte del tiempo, y casi un tercio (30 por ciento) a menudo se sintió con temor.

Esas cifras aumentaron de manera alarmante cuando los investigadores observaron específicamente a los jóvenes LGBTQ+, que estaban más estresados (69 por ciento), tristes (53 por ciento) y temerosos (44 por ciento) que sus compañeros que no se identificaron como LGBTQ+.

El informe fue llevado a cabo por la Born This Way Foundation y encontró que la mitad de los menores de 25 años no sabían en dónde encontrar apoyo, y casi la mitad (42 por ciento) no podían costear el apoyo que se les ofreció.

“Esta encuesta es una demostración clara y urgente de que los jóvenes se preocupan por su salud mental, pero tienen dificultades. Quieren aprender habilidades, acceder a herramientas y encontrar servicios que les ayuden a enfrentar los verdaderos desafíos que enfrentan pero no saben a dónde acudir, y eso tiene que cambiar.

“Los jóvenes necesitan y merecen recursos que no solo pueden ayudarlos a navegar situaciones potencialmente peligrosas, sino que también pueden ayudarlos a enfrentar los desafíos de salud mental antes de que se conviertan en crisis. Podemos y debemos hacer más para cerrar esta brecha y equipar a los jóvenes con los apoyos que necesitan para vivir vidas saludables y prósperas”, dijo Cynthia Germanotta, madre de Lady Gaga, cofundadora y presidenta de la Fundación Born This Way.

La Fundación Born This Way se formó en el 2012, con 26 jóvenes reclutados para asesorar y guiar a Lady Gaga (Stefani Joanne Angelina Germanotta) y su madre Cynthia. Según Cynthia, quienes se sintieron obligadas a crear algo después de la “experiencia abrumadora” de su familia con el trauma.

La tía de Lady Gaga, Joanne (hermana de su padre, Joe y su homónimo parcial) murió prematuramente de lupus 12 años antes de que naciera la cantante, lo que afectó profundamente a toda la familia. Lady Gaga ha sido sincera, en público y en privado, sobre sus luchas con su sexualidad, acoso escolar, violencia física y dolor crónico (padece trastorno autoinmune de fibromialgia).

Cynthia comentó en una entrevista que se sorprendió cuando sus hijas (Lady Gaga y Natali) recientemente revelaron que habían sido acosadas pero que se sentían muy avergonzadas para contarlo. Lady Gaga fue introducida a la basura por sus compañeros de clases.

“La parte más triste de ese caso en particular es que ella no me lo dijo. Somos muy cercanos como familia y compartimos mucho, pero luego me dijo que estaba tan avergonzada y tan molesta por la situación que ni siquiera podía acercarme a mí. Eso era triste.’

Esta situación fue confirmada en el nuevo estudio, que encontró que muchos jóvenes no se sienten capaces de hablar con sus padres sobre sus problemas de salud mental, y tampoco saben cómo mencionarlo con sus amigos. Esta información puede sorprender a los padres que mantienen una relación abierta y sana con sus hijos. Esto puede deberse a que los hijos se avergüenzan de la posible respuesta y de no ser considerado como un tema serio.

Este informe es el quinto de la fundación en los últimos dos años, y se espera que le permita a los jóvenes sentir que sus preocupaciones son compartidas y validadas. También se espera que se pueda utilizar, ayudando a las escuelas a mantener más discusiones sobre la salud mental e incorporar el concepto de “primeros auxilios para la salud mental”.

Born This Way desempeñó un papel en el lanzamiento de una versión piloto del programa para adolescentes, desarrollado por el Consejo Nacional para la Salud del Comportamiento, en ocho escuelas a principios de este mes.

Si alguien está luchando con la salud mental, o conoce a alguien que lo está, se sugiere visitar el sitio web de la fundación Get Help Now. También se recomienda considerar líneas directas y de texto para buscar ayuda.

“El concepto erróneo es que las líneas directas de crisis y las líneas de texto existen solo para los que necesitan directamente la ayuda. También puedes llamar o enviar un mensaje de texto si conoces a alguien que lo necesite”.

Si alguien busca tu apoyo, escucha sin juzgar, se comprensivo y no muestres prejuicios.

