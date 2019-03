Audífonos inalámbricos pueden causar cáncer cerebral

Expertos han advertido que los auriculares y audífonos inalámbricos podrían desarrollar un riesgo de cáncer debido a la peligrosa radiación que se transmite a las cabezas de los usuarios.

Más de 250 científicos han firmado una petición de advertencia de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud contra el uso de numerosos dispositivos inalámbricos.

Los audífonos inalámbricos se han vuelto cada vez más populares: y alrededor de 28 millones de AirPods de Apple ya se han vendido en todo el mundo desde que se lanzaron en 2016, sin contar los audífonos inalámbricos de otras marcas.

Al igual que muchas piezas de tecnología moderna, este tipo de auriculares utilizan la tecnología Bluetooth, un tipo de radioonda de frecuencia electromagnética (EMF) que puede transmitir datos.

De este modo logran reproducir música desde un teléfono inteligente o la tableta de un usuario directamente a sus oídos.

Sin embargo, es esta proximidad al cráneo interno del usuario lo que ha dejado a algunos expertos preocupados por el impacto perjudicial para la salud que podría tener.

Jerry Phillips, profesor de bioquímica en la Universidad de Colorado, comentó: “Mi preocupación por los AirPods es que su colocación en el canal auditivo expone los tejidos en la cabeza a niveles relativamente altos de radiación de radiofrecuencia”.

Él se encuentra entre el numeroso grupo de científicos que firmaron una petición para pedir “protección” de esta tecnología.

“Basándonos en investigaciones publicadas y revisadas por expertos, tenemos serias preocupaciones con respecto a la ubicua y creciente exposición a EMF generada por dispositivos eléctricos e inalámbricos”, comentó.

Ellos mencionan el cáncer, los trastornos neurológicos y daño al ADN como algunos de los posibles daños que algunas investigaciones han relacionado con la exposición a estos dispositivos.

La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer determinó recientemente que la EFM es “posiblemente carcinogénica” para los humanos, agrega la petición.

EMF es una forma de ondas de radio similares, pero no tan potentes o peligrosas, como las radiografías o los rayos UV. En niveles altos, la FEM puede generar calor, causar quemaduras y afectar el crecimiento celular en los seres humanos.

Pero en general, la comunidad científica aún debe pronunciarse de manera concluyente sobre el impacto de grandes cantidades de exposición a CEM de niveles relativamente bajos.

Kenneth Foster, profesor de bioingeniería en la Universidad de Pensilvania, insiste en que, visto en su totalidad, la evidencia sugiere que no hay daño en el uso de dispositivos emisores de CEM.

Dijo: “Hay muchos miles de artículos de diferente calidad y relevancia para la salud que apuntan en todo tipo de direcciones”. El profesor Foster agregó que seleccionar datos para probar un enlace a programas de mala salud muestran que “estos argumentos no tienen credibilidad”.

La Organización Mundial de la Salud considera que es necesario desarrollar directrices para los niveles de dispositivos EMF que pueden exponerse. Pero los autores de esta petición advierten que incluso estas pautas podrían ser peligrosas, y se necesita mucha más investigación.

La petición agrega: “Las diversas agencias que establecen normas de seguridad no han logrado imponer pautas suficientes para proteger al público en general, en particular a los niños que son más vulnerables a los efectos de los CEM. Al no tomar medidas, la OMS no está cumpliendo con su papel como la principal agencia internacional de salud pública internacional”.

Apple ha respondido a afirmaciones anteriores sobre el riesgo de radiación diciendo que sus dispositivos cumplen con todas las pautas y regulaciones.

