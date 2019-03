Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down: ¿Qué es y quiénes son afectados?

Cada año, miles de personas alrededor del mundo nacen con síndrome de Down; conoce más sobre este síndrome aquí.

El síndrome de Down es una condición genética causada por la presencia de un cromosoma adicional en las células de un bebé. Por lo general, se diagnostica al nacer y puede causar problemas de aprendizaje además de ciertas características físicas.

Hoy, personas de todo el mundo conmemoran el Día Mundial del Síndrome de Down en un intento por crear conciencia sobre la enfermedad que afecta a miles de personas.

¿Qué es el síndrome de Down?

El síndrome de Down es un trastorno congénito que afecta aproximadamente a uno de cada mil bebés recién nacidos. A menudo causa características físicas distintas, lo que significa que se puede diagnosticar fácilmente poco después del nacimiento.

A todas las mujeres embarazadas se les ofrecen pruebas de detección para el síndrome de Down. Las pruebas en sí mismas no podrán determinar con certeza si un niño no nacido tiene la enfermedad, pero sí podrán indicar la probabilidad.

Las personas con síndrome de Down tendrán una discapacidad de aprendizaje, pero la gravedad de esto varía entre los pacientes, ya que no hay dos personas con la afección que lo experimenten de la misma manera.

¿Cuáles son las características físicas comunes?

Las características físicas que son comunes para las personas con síndrome de Down incluyen ojos que se inclinan hacia arriba, una parte posterior plana de la cabeza, manos amplias con dedos cortos, peso inferior al promedio y una boca pequeña “con una lengua que puede salir”. Pero las personas con síndrome de Down no son todas iguales y, al igual que las personas que no lo padecen, también adquirirán algunos rasgos físicos de sus padres. También pueden experimentar hipotonía, que es el término médico para la disminución del tono muscular.

¿Cuáles son las características psicológicas comunes?

Si bien no hay rasgos de personalidad comunes para las personas con síndrome de Down, muchos preferirán la rutina como una forma de mantener el control sobre sus vidas, afirma la Asociación del Síndrome de Down.

“De manera similar, las personas con síndrome de Down también pueden usar el diálogo interno como una forma de dirigir su comportamiento, expresar sus sentimientos y entender lo que a veces es un mundo muy confuso”, se lee en el sitio web de la organización.

Todos los niños con síndrome de Down también experimentarán algún grado de discapacidad de aprendizaje y retrasos en su desarrollo. Por ejemplo, los niños con la enfermedad pueden tardar más en aprender a caminar, hablar y ponerse de pie que los demás. Por estas razones, pueden necesitar apoyo adicional en la escuela.

Uno de cada 10 niños con síndrome de Down también tendrá otras afecciones conductuales, como trastorno del espectro autista o trastorno por déficit de atención.

¿Qué causa el síndrome de Down?

El síndrome de Down se debe a la presencia de un cromosoma 21 adicional (además de los 46 que tiene la mayoría de las personas) que puede provenir de la madre o el padre. Todavía no se sabe qué causa este cromosoma adicional, pero puede ocurrir en bebés de todas las razas y contextos sociales.

¿Cómo se trata?

Las personas con síndrome de Down pueden seguir viviendo vidas sanas y satisfactorias siempre que obtengan el apoyo que necesitan como niños y lleguen a la edad adulta.

Existe mucho apoyo para los padres cuyos hijos tienen síndrome de Down en el sitio web de la Asociación del Síndrome de Down, con consejos sobre la mejor manera de ayudar a su hijo con su aprendizaje y desarrollo.

Estos pueden incluir juegos para enseñarles nuevas palabras, alentarlos a socializar con otros niños y alentarlos a ser independientes.

También hay mucho apoyo profesional disponible, como terapia del habla y del lenguaje y fisioterapia para ayudar a remediar la debilidad muscular.

Si bien hay escuelas especiales diseñadas para aquellas personas con dificultades de aprendizaje, muchos niños con síndrome de Down reciben educación en las escuelas generales; pero vale la pena señalar que las necesidades de un niño con síndrome de Down variarán, y algunos padres pueden optar por hablar con el personal de la escuela sobre la mejor manera de acomodarlos antes de inscribirlos.

Lo más importante es brindar comprensión y apoyo tanto a los afectados como a sus familias, ya que sus vidas serán muy diferentes a las de una persona sin este síndrome.

